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Ekonomi

Kamuda tek maaş dönemi

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait tüm kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticiler, asıl maaşları dışında en fazla 98 bin lira ek ödenek alabilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:53 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mayıs ayında yayınlanan tasarruf genelgesinin yasal dayanağını oluşturacak olan tasarruf paketi dün akşam TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle tedbirlere uymayan bürokratlara kamuyla ilişiğin kesilmesi dahil çeşitli cezalar getirilecek. Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi'nin yanında Kamu Taşıt Filo Sistemi de kanuni dayanağa kavuşacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Alacakları ek ödeneklerin toplamı ise en yüksek kamu görevlisi maaşı olan 98 bin liranın üstünde olamayacak. Ek ödenekten kimlerin yaralanabileceği ise AK Parti tarafından verilen önergeyle netleşmiş oldu. Önergeyle, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait tüm kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticiler yararlanabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi 1 Eylül 2024 yerine 1 Ocak 2025'e çekildi.



#Maaş
#TBMM
#AK Parti
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