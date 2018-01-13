Kamuda ücret dengesizliği bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yaptığı "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak. Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.

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MEMURDA PERSONELDEN DÜŞÜK ÜCRET

Kaymakam örneğinde olduğu gibi birçok kurumda daire başkanı, müdür, şube müdürü altlarında görev yapan personelden daha düşük ücret alıyor. Bu ek gösterge rakamlarının düşük olmasından kaynaklanıyor.

Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında, ön plana çıkan başlıklar şöyle:

DÜZENLEME ÇALIŞAN LEHİNE OLACAK

Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.

PERFORMANSA BAKILACAK

Değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.