Kamuda ulaşım elektrikleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’ hazırladı. Rehber ile kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak. 2019 yılında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi konulmuştu.





BİNALARA ENERJİ YÖNETİCİSİ

Yüzde 15 hedefi 2030 yılına kadar yüzde 30’a çıkartıldı. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP (ton eşdeğer petrol) üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor. Rehber, Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibarıyla en az 5 yılını tamamlamış binalar, ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.





ORTAM SICAKLIĞINA MEVSİM AYARI

Deprem riski taşımayan ve kiralık olmayan binalarda dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması sağlanacak. İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması sağlanacak. Kapı ve pencerelerden kaynaklanan kaçaklar tespit edilecek ve sızdırmazlığın sağlanmasına yönelik gerekli tamirat işlemleri yapılacak.

İç aydınlatmada kullanılan floresan armatürlerden ekonomik ömrü dolanların veya ekonomik ömrünün sonuna yaklaşanların LED armatür ile dönüşümü sağlanacak. Lavabo, koridor vb. yerlerde hareket sensörü kullanımı değerlendirilecek. Doğal gaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale yöntemi ile en uygun fiyata enerji tedariki sağlanacak.





Kampüs içinde bisikletle ulaşım

Binalarda bulunan uygun (gölgeleme, güney cephe vb. kriterler dikkate alınarak) çatı ve otopark alanlarına öz tüketimi karşılamak amacıyla fotovoltaik panel ile otoparklara elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeni otobüs, otomobil vb. motorlu araç alımında ömür boyu maliyet analizi yapılarak elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kampüs içi ulaşımda sürdürülebilir hareketliliği artırmak için gerekli düzenlemeler yapılarak bisikletli veya elektrikli araçlar ile ulaşım özendirilecek.



