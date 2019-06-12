Ekonomi Kamulaştırılma davalarına yönelik icra düzenlemesi
EMLAK

Kamulaştırılma davalarına yönelik icra düzenlemesi

Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Torba Yasa'da kamulaştırma davalarına yönelik önemli bir düzenleme de yer aldı. Mahkeme kararı kesinleşmedikçe kamulaştırılmış mallar üzerine icra konulamayacak, başlatılan icra takipleri ise durdurulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Köprü cezalarını iptal eden, hurda araç indiriminde ise limiti 15 bin TL'ye çıkaran maddelerin de yer aldığı Torba Yasa'da kamulaştırma davalarına ilişkin çok önemli bir detay da yer aldı.

Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici madde ile mahkeme kararı kesinleşmedikçe kamulaştırılmış mallar üzerine icra konulamayacak, başlatılan icra takipleri ise durdurulacak.

İşte 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici madde;

''Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.''

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