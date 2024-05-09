Kanserojen maddeye yakın takip

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği yönünde çalışma hayatına ilişkin mevzuatı güncelliyor. Bu bağlamda, öncelik kanserojen veya mutajen maddelerin iş yerlerinde kullanımının azaltılmasına verildi. İlgili yönelik yönetmelikte değişikliğe gidilerek, iş yerlerinde kullanılan bazı kanserojen veya mutajen maddelerin sağlıklı olanlarının kullanımı yaygınlaşacak.