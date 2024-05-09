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Ekonomi

Kanserojen maddeye yakın takip

İş yerlerinde kullanılan bazı kanserojen veya mutajen maddelerin yerine iş sağlığına zarar vermeyecek ürünler kullanılacak. Özellikle kot taşlama ve kömür madenciliği gibi solunum yolu hastalıklarına neden olan iş kollarında kullanılacak iş yeri donanımları yeniden standardize edilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:02 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği yönünde çalışma hayatına ilişkin mevzuatı güncelliyor. Bu bağlamda, öncelik kanserojen veya mutajen maddelerin iş yerlerinde kullanımının azaltılmasına verildi. İlgili yönelik yönetmelikte değişikliğe gidilerek, iş yerlerinde kullanılan bazı kanserojen veya mutajen maddelerin sağlıklı olanlarının kullanımı yaygınlaşacak.

TOZLA MÜCADELEDE YENİ YÖNETMELİK

Bakanlık, Tozla Mücadele Yönetmeliği’ni de değiştirerek, başta kot taşlama, madencilik alanları gibi solunum yolu hastalıklarına neden olan iş kollarında kullanılan iş yeri donanımlarının yeniden standardize edecek. Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların uygunluk kontrolleri de yeninden gözden geçirilecek. Asbestli ortamda kullanılan koruyucu donanımlarında yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.



#Kanserojen Madde
#iş güvenliği
#Ekonomi
9 saat önce
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