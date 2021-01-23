Ekonomi Kar yağdı fıstık üreticisinin yüzü güldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kar yağışı ile fıstıktan müjdeli haber

Kar yağdı fıstık üreticisinin yüzü güldü

Soğuk havalar ve kar fıstık üreticisinin yüzünü bir nebzede olsa güldürdü. Üreticiler ''

Fıstıklarımız normal mevsim şartlarına döndü. Bundan sonraki zamanda da yağışlar devam ederse inşallah zarar görmeyiz” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antep fıstığı, kar yağışıyla beraber üreticinin yüzünü güldürdü.
Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antep fıstığı, kar yağışıyla beraber üreticinin yüzünü güldürdü.

2 ay boyunca yağışların olmadığı Gaziantep’te Antep fıstığı mahsul vermeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son günlerde yağan kar yağışı ise, fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü.

Son yağışla birlikte fıstığın mevsim normaline döndüğünü ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, soğuk hava ve kar yağışının fıstığın normal seyrine döndüğünü söyledi.

“Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü”

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Çok şükür beklediğimiz soğuk geldi. Soğuk havalar ve kar fıstık üreticimizin yüzünü bir nebzede olsa güldürdü. Daha önce kuraklıktan dolayı fıstık mahsul vermez demiştik. İnşallah bu kar yağışıyla o sorun giderilir. Şu anda baktık kontrol ettik fıstıklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda uyuması gereken ağaçlar tekrar uyudu. Bu sıkıntı aşıldı. Kar senesi bereket senesidir. Yoğun yağışlar kar kadar verimli olmaz. Çünkü kar, toprağı temizliyor. Beklediğimiz soğuk geldi bir sıkıntımız kalmadı” dedi.

“Fıstığımız normal mevsim şartlarında”

Çiftçi Seydi Vakkas Kaya ise, “Eğer kar yağmasaydı büyük bir sıkıntımız vardı. Çok şükür Allah’ın rahmeti geldi. Fıstıklarımız normal mevsim şartlarına döndü. Bundan sonraki zamanda da yağışlar devam ederse inşallah zarar görmeyiz” diye konuştu.

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