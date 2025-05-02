Karadan denize ilk 5G denemesi: Turkcell 5G teknolojisini KKTC'de denize taşıdı

DENİZDE İLK 5G TESTİ:

2026 yılında ülkemizde devreye alınması planlanan 5G teknolojisi için yaptığımız altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Mobil ve fiber altyapı çalışmaları devam ederken, farklı kullanım alanlarına yönelik bağlantı testlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, karada pek çok bağlantı denemesi yaptık. TEKNOFEST KKTC’de ise karadan denize gerçekleştirilen ilk 5G testine imza attık. Bu testte, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek hız avantajlarıyla otonom bir deniz aracını başarıyla yönettik.