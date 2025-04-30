Yapay zeka çağında iş hayatının yeni rotası: Turkcell iş dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi

“Artık otomobiller, dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladı. Biz de Togg olarak 60 yıllık bir hayali hayata geçiriyoruz. Bununla da kalmıyor o hayalin bir parçası oluyoruz. Bugün bizim akıllı cihazımıza oturduğunuzda yapay zekânın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zekânın bana göre en önemli yönlerinden biri, teknolojinin demokratikleşmesi, eşitleyici etkisidir. Her boyutta bize kolaylıklar sunuyor, fayda sağlayacak imkânları gösteriyor.”