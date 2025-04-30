Yapay zeka çağında iş hayatının yeni rotası: Turkcell iş dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi

LinkedIn ev sahipliğinde “Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek” temasıyla düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul; Türk iş dünyasının önde gelen isimlerini ve farklı sektörlerden uzmanları bir araya getirdi. 29 Nisan’da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen buluşmada, yapay zekâ etkisinde dönüşen iş dünyası konuşuldu. Etkinliğin açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yaptı. LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman’ın sunum yaptığı etkinliğe; Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış gibi isimler panelist olarak katıldı.
Turkcell iş birliğiyle düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul, “Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek” temasıyla, 29 Nisan’da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyasının yapay zekâ etkisindeki dönüşümünü merkeze alan etkinlikte, Türk iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra farklı ülkelerden uzmanlar konuşmacı olarak yer aldı.
“Çocuklarımızın sahip olacağı meslekler henüz keşfedilmedi”
Uzman isimlerden geleceğin iş trendleri
Etkinliğin CEO Paneli'nde ise Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış, dönüşen yetenek dünyasına dair deneyimlerini ve kurumlarının stratejilerini paylaştı.
“Yapay zekâ, teknolojiyi demokratikleştiriyor”
Elektriğin icadı ile benzer etki…
İnsan odaklı yetkinlikler önemini koruyor
LinkedIn Connect İstanbul’da paylaşılan veriler, iş gücü dönüşümünün ülkemizdeki yansımalarını da ortaya koydu. Türkiye’de iş dünyasındaki dönüşümün temelinde teknoloji yer alsa da insan odaklı 9 yetkinliklerin önemini koruduğu görüldü. Yapay zekâ kullanımı, büyük veri analizi, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik uzmanlığı gibi beceriler de en çok talep gören nitelikler oldu. LinkedIn Learning Türkiye verileri, eğitimde de dikkat çekici eğilimlere işaret ediyor. Eğitim içeriklerinde veri ve analitik becerilere güçlü bir vurgu yapılırken, daha fazlasını yapmaktan çok önemli olana odaklanma anlayışının öne çıktığı görülüyor. İletişim ve kişilerarası etkileşim becerilerine yönelik yoğun ilgi dikkat çekerken, yeni teknolojiler ve yapay zekâ okuryazarlığı da önem kazanan becerilerden. Ayrıca duygusal zekâ ve zihinsel sağlık konularına yönelik ilgi de artıyor.
İşe alım süreçlerinde yapay zekâ kullanımı artışta
İşe alım süreçlerindeki rolü de giderek artan yapay zekâ, aday deneyimini geliştirirken, işe alım sürecini hızlandırıyor. LinkedIn’in “İşe Alımın Geleceği 2025” raporuna göre şirketlerin %37’si üretken yapay zekâ (Gen AI) araçlarını aktif olarak entegre ediyor ya da test ediyor; bu oranın ise bir yıl öncesine göre %10 artış gösterdiği vurgulanıyor. Yapay zekâ, beceri analiziyle deneyim yerine yetkinliğe odaklanan işe alım yöntemlerini desteklerken, işe alım ekiplerinin iş yükünü %20 azaltarak verimliliği de artırıyor.
Şirketlerin %36’sı çalışanların kariyer gelişimini destekliyor
LinkedIn’in İşyeri Öğrenme Raporu'nda sunulan verilere göre, şirketlerin sadece %36’sı, çalışanlarının kariyer gelişimini önceliklendiren programlara sahip. Bu şirketler, çalışan bağlılığı ve performans açısından daha iyi sonuçlar elde ediyor. Yapay zekâ, beceri boşluklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarken; iç mobiliteyi teşvik eden şirketler, çalışanların farklı rollerde deneyim kazanmasına olanak tanıyor. Bu şirketlerin diğer şirketlere kıyasla daha başarılı sonuçlar elde etmesi ise dikkat çekici bir veri olarak öne çıkıyor.
İşe alım trendleri, yetkinlik gelişimi ve iş gücü hareketliliğine ilişkin güncel veriler
LinkedIn Global İçgörüler Direktörü Francesca Felet ise Türkiye ve EMEA bölgesine dair işe alım trendleri, yetkinlik gelişimi ve iş gücü hareketliliğine ilişkin güncel veriler ve içgörüler sundu. CHRO Paneli’nde, LinkedIn Türkiye, Güneydoğu Avrupa Başkan Burak Kuralkan moderatörlüğünde, yapay zekâ çağında insan merkezli kurum kültürünün nasıl korunabileceği masaya yatırıldı. LinkedIn EMEA & LATAM Yetenek Kazanımı Başkanı John McCall, hızla gelişen yetenek piyasasında güçlü bir Çalışan Değer Önermesi (EVP) oluşturmanın önemini ve LinkedIn’in bu alandaki yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. LinkedIn EMEA & LATAM Yetenek Gelişimi Başkanı Eileen Oliver Free liderliğinde gerçekleşen oturumda ise yapay zekâ destekli sürekli öğrenme stratejilerinin, yetenek gelişimine katkıları ele alındı.