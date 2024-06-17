Karadeniz gazıyla üretim ikiye katlandı

Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve arz güvenliğini sağlama noktasında attığı en önemli adımlardan birisi Karadeniz’deki doğal gaz keşfi olarak öne çıkıyor. Son yıllarda denizdeki enerji filosunu güçlendiren Türkiye’nin 20 Nisan 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Karadeniz’de keşfettiği gazı sisteme vermişti. Geçtiğimiz yılın eylül ayı itibarıyla ise Karadeniz gazı kesintisiz olarak sisteme sunulmaya başlanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yıllık doğal gaz raporuna göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi üretime yansımaya başladı. Doğal gaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu.

DIŞA BAĞIMLILIK HIZLA AZALIYOR

Türkiye'nin doğal gaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de ise 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti. EPDK raporunda, ‘Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda keşfi yapılan doğal gazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır’ ifadesi kullanıldı.

ÜRETİMİN %41,8’İ SAKARYA GAZ SAHASI’NDAN

Yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğal gaz üretme yetkisine sahip bulunuyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı. Lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337,8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı. Karadeniz gazının toplam üretimdeki payı yüzde 41,8 oldu. Zonguldak'ı 243,3 milyon metreküple Tekirdağ, 108,7 milyon metreküple Kırklareli, 55,9 milyon metreküple Düzce ve 55,9 milyon metreküple İstanbul izledi. Üretim yapılan 10 ilde en az doğal gaz katkısının sisteme sunulduğu şehir ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

Yeni müjdeler yolda

Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yaparak üretime başlayan Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Filyos'ta günlük doğal gaz üretiminin 5,1 milyon metreküpü aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir” ifadesini kullanmıştı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyusundan temmuzda yeni keşif haberi vermeyi umduklarını belirtmişti.







