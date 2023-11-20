Karadeniz’e yüzen ‘rafineri’

Karadeniz gazının ilk fazında üretimi artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), faz-2 için de hazırlıklarına başladı. Daha önce doğal gazı kısa sürede karaya ulaştırarak şebekeye sunan TPAO, üretimi hızlandırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TPAO, Brezilya’dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Türkiye’nin doğal gaz üretimine yönelik ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur’a gönderilen yüzer platform ile, Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak.





4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Söz konusu platform, 360 metre genişliğinde, yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak. Platform, sadece ham gazı denizde işlemekle kalmayacak, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı bulunacak. Platformun kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek.





2025’TE TÜRKİYE’YE GELECEK

Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilen platformun 2025’in haziran ayında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Söz konusu platform ile Türkiye, adını dünya liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Singapur’da hazırlanan platforma Türk bayrağı çekildiği ve platformun ay-yıldız ile bezendiği de öğrenildi.





SIFIR GEMİDEN YÜZDE 60 AVANTAJLI

Benzer bir platformun sıfırdan inşasının yaklaşık 5 yıla ihtiyaç duyulduğu, revize edilecek bir platformun maliyet bakımından da yeni bir platforma göre yaklaşık yüzde 60 daha avantajlı olduğu hesaplandı. Bu nedenle platformun alınmasına ve revize edilmesine karar verdi.



