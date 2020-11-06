Karadeniz’de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilen Sakarya gaz sahasında ikinci kuyunun sondajı başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda çalışmaya başladığını açıkladı. Dönmez, Twitter’dan “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı” yazdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
"Nice zaferlere"
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Türkali-1'de 30 ila 40 aralığında sondaj yapılacağını daha önceden açıklayan Bakan Dönmez, "Bu da demektir ki aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi de 2023’te yapacağız. 2023’e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız demektir. Bir yandan üretim devam edecek. Bir yandan da sahanın geliştirilmesi, yeni üretim kuyularıyla devam edecek. Orada da planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek. Bu tabii mevcut sahaya ilişkin. Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. Oralarda da sismik verilerimiz eğer potansiyel vaat ederse ilk keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız. Burada bahsettiğimiz 400 milyar metreküplük sahanın dışında. Şu an da o sahayla alakalı elimizde veri yok, sismikleri bitirdikten sonra konuşacağız. Ama şu var; bu mevcut ilk keşfi yaptığımız sahanın komşu sahaları bunlar" şeklinde konuştu.