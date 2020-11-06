Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü

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En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Vatandaşların birbirlerine attıkları en güzel, resimli cuma mesajları haberimizde bulabilirsiniz. Güncel, anlamlı, resimli güzel Cuma mesajları ve dualarını sizler için derledik. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları burada.