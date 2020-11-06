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Ekonomi Karadenizin Fatihi matkabı döndürdü
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Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü

Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü

Karadeniz’de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilen Sakarya gaz sahasında ikinci kuyunun sondajı başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda çalışmaya başladığını açıkladı. Dönmez, Twitter’dan “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı” yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih, Türkali-1’de matkabı döndürdü.
Fatih, Türkali-1’de matkabı döndürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

"Nice zaferlere"

  • Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.

Fatih ve Kanuni çıkaracak
GÜNDEM
Fatih ve Kanuni çıkaracak

Bakan Dönmez Türkali-1'de 30 ila 40 aralığında sondaj yapılacağını açıkladı.

Türkiye'yi sevince boğan Fatih sondaj gemisi Filyos’a demirledi: Yeni müjdeler için bakıma alınıyor
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’dan Trabzon’a yolcu edilen, 30 Haziran günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başladı.
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih’in Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.
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Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih’in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu.
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Fatih Sondaj Gemisi, lojistik üssü olan Filyos Limanı yakınlarına demir attı. Limana yakın yere konumlanan gemi, yaklaşık bir ay boyunca yapılacak bakım ve hazırlık safhalarının ardından Sakarya Gaz Sahası’na hareket edecek. Geminin, Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başlaması bekleniyor.
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Kentin turistik beldelerinden olan Filyos’ta, vatandaşlar deniz kıyısına gelerek devasa gemiyi izledi. Geminin yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı’nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna1 bölgesinden dönen Fatih Gemisi’ne lojistik destek sağlanıyor. TPAO üssünde de çalışmalar son hızıyla sürüyor.
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çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos’a demirledi
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Türkiye'yi sevince boğan Fatih sondaj gemisi Filyos’a demirledi: Yeni müjdeler için bakıma alınıyor
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Tuna-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine son verip Zonguldak'a geldi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar sonucunda Tuna-1 kuyusunda toplamda 405 metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

SAKARYA GAZ SAHASINA KOMŞU

  • Türkali-1'de 30 ila 40 aralığında sondaj yapılacağını daha önceden açıklayan Bakan Dönmez, "Bu da demektir ki aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi de 2023’te yapacağız. 2023’e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız demektir. Bir yandan üretim devam edecek. Bir yandan da sahanın geliştirilmesi, yeni üretim kuyularıyla devam edecek. Orada da planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek. Bu tabii mevcut sahaya ilişkin. Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. Oralarda da sismik verilerimiz eğer potansiyel vaat ederse ilk keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız. Burada bahsettiğimiz 400 milyar metreküplük sahanın dışında. Şu an da o sahayla alakalı elimizde veri yok, sismikleri bitirdikten sonra konuşacağız. Ama şu var; bu mevcut ilk keşfi yaptığımız sahanın komşu sahaları bunlar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden ilk görüntüler.
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