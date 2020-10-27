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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Fatih sondaj gemisi 2 Kasım'da Türkali-1'e gidecek

Hazırlıklar tamamlandı: 2 Kasım'da gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile birlikte Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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Dönmez, burada yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Fatih sondaj gemisi yola çıkıyor

Birinci kuyu Tuna-1'deki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

  • "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek. Oradan (Sakarya Gaz Sahası) ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz. Burası da 2023 itibarıyla işletmeye geçecek. Oradan ürettiğimiz gazı özellikle yaz aylarında, tüketimin düşük olduğu aylarda bu depolarımızda depolamış, saklamış ve stoklamış olacağız. Kaynak tüketim ve depo dengesi açısından bu proje çok stratejik bir konumda."

Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi çalışmalarını yerinde incelemek için Aksaray'a geldiklerini söyledi.

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"Bu mevsim itibarıyla kalan yer altı kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini başlatıyoruz"

BOTAŞ'ın özellikle son yıllarda doğalgaz alt yapısını güçlendirmek için bir çok proje başlattığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

  • "Bunlardan bir kısmı hayata geçti. Yer altı doğalgaz depolarıyla ilgili çalışmalarımıza hız vermiştik. Şu anda içinde bulunduğumuz bu alanda daha önce 1,2 milyar metreküplük doğalgaz depolama projemiz söz konusuydu. İlk gaz verme törenini 2017 yılında yapmıştık. Bu mevsim itibarıyla kalan yer altı kavernanın (suni mağara) da ilk gaz verme işlemlerini, an itibarıyla başlatıyoruz. İnşallah onlar da önümüzdeki nisana kadar dolmuş olacak."
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