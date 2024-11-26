Karali Çay sektöründe zirvede

Türkiye’nin önde gelen çay markalarından biri olan Karali Çay, uluslararası kalite ödülleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Avrupa Kalite Ödülleri’ni kazanarak Türkiye sınırlarını aşan bir başarı elde eden Karali Çay, geniş ürün yelpazesi ve üstün kalite standartları sayesinde tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar arasında zirvede yer alıyor.





ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ

Karali Çay, çayın en kaliteli hallerini sunabilmek için en iyi çay yapraklarını seçiyor ve işleme sürecinde en son teknolojilerden yararlanıyor. Ürünlerinin kalitesini artırmak için sürekli olarak modern yöntemleri benimseyen Karali Çay, uluslararası düzeyde kalite belgeleri ve ödüller kazanarak dünya çapında bir güven oluşturdu. Bu bağlamda, Avrupa Kalite Ödülleri gibi prestijli ödüllere layık görülmesi de markanın uluslararası alanda güvenilirliğini tescilliyor.





KARALİ ÇAY’IN GELECEK HEDEFLERİ

Uluslararası kalite ödüllerini kazanarak Türk çayını dünya ile buluşturma misyonunu sürdüren Karali Çay, sektörde daha birçok yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyor. Markanın hedefleri arasında, yeni pazarlar keşfetmek, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmak ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yaparak ürün kalitesini sürekli geliştirmek yer alıyor. Avrupa Kalite Ödülleri ile kazandığı prestij, Karali Çay’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de çay denince akla ilk gelen markalardan biri olma hedefini pekiştiriyor. Kalite standartlarını uluslararası ödüllerle taçlandıran Karali Çay, hem yerel hem de global pazarda güçlenerek ilerlemeye devam ediyor. Markanın bu başarısı, Türk çayının dünya çapında tanınırlığını artırırken, kaliteye verdiği önemin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla Avrupa’da organik ürünlere duyulan ihtiyacı tespit ettiklerini söyledi. Karali, “2005 yılında organik çay üretimini gerçekleştirerek nihai tüketicilerin beğenisine sunduk. 2015 yılı sonrası yeşil çay Ar-Ge çalışmalarını başlatarak, 2020 yılında yeşil çay üreterek paketleyip satışa sunduk. 2021’de ise Türkiye’de ilk organik yeşil çayı üreterek nihai tüketicilerin beğenisine sunduk.” dedi.





ÇAY DEMİNİ ATEŞE KAZAN İLE BULUYOR

Ateşe Makine, 19 yıldır Çay’a değer katan Çay Kazanları üretiyor. Akıllı Yeni nesil çay makinelerinde gaz,su,elektrik özel yazılımla kontrol altına alınıp, geliştirdiği ürünlerle enerji de tasarrufu sağlayıp ülke ekonomisine de katkı,nihai tüketicilerine de ‘KAZANDIRAN KAZAN’ kazandırmıştır. Bununla birlikte kontrol edilebilen, çevre dostu ve iş güvenliği konularına uygun, inovatif teknolojili üretimini kendisine ilke edinmiş durumda. Ürettikleri kazanların hem yakıttan hem de zamandan kazandırdığına vurgu yapan Ateşe Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “Ateşe makine çağı ve gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Çay makinelerimiz TÜBİTAK

desteklidir dedi.

“İDDİALIYIZ”“EN İYİ ÇAY DEMLEME KAZANLARI ATEŞEDEN”











