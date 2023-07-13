|
Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de: Yurt dışı telefonların harçları 20 bin TL oldu

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükselten karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

10:17 . 13/07/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Çeşitli hizmetler için 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere alınacak harç tutarları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"yle yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden alınacak harç tutarları belli oldu.

Buna göre, mahkeme başvurma harcı 123,6 lira ile 2 bin 220,6 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı 269,85 lira, maktu iflas harcı da 444,6 lira oldu.

Ticari işletmeler için kayıt ve tescil harçları da 388,2 lira ile 13 bin 32 lira arasında, maktu noter harçları da 13,95 lira ile 2 bin 881,8 lira arasında değişen tutarlarda alınacak.

Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 2,27 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.



#yurt dışı kayıt ücreti
#harç
#resmi gazete
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı EYT’lileri kapsıyor mu?