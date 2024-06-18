'Karbon yutak' alanı genişliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512), Kurban Bayramı'nda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.