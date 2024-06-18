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Ekonomi

'Karbon yutak' alanı genişliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve Türkiye’nin stok miktarını artırmak için karbon yutak alanlarını genişletiyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:51 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl içerisinde 9 milyon 945 bin 800 metrekarelik karbon yutak alanına 3,5 milyon metrekare karbon yutak alanı daha eklenecek. İnsani faaliyetler neticesinde ortaya çıkan sera gazları atmosfere salınırken, salınan gazların bir kısmı karbon yutakları sayesinde yutularak depolanıyor. Ormanlar en yaygın yutak türü.

HEDEF KARBON NÖTR

Türkiye’de toplam 520 milyon ton karbon (CO2) eşdeğeri sera gazı emisyonu salınımı yapılırken, bunun 84,8 milyon ton CO2 eşdeğeri ormanlar tarafından tutuldu. Bu da toplam sera gazı salınımın yüzde 16’sına tekabül ediyor. Eğer karbon yutakları tarafından tutulan sera gazı emisyonu, salınım miktarı kadar, yani 520 milyon ton olsaydı, karbon nötr hedefine ulaşılmış olacaktı.



#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#İklim değişikliği
#Ekonomi
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