Karış karış petrol arıyoruz

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve dışa bağımlılığını azaltmak için son yıllarda adeta bir enerji atılımı gerçekleştiren Türkiye, bu sayede birçok önemli petrol ve doğal gaz keşfine imza atarken, yenilenebilir enerji tarafında da kapasitesini artırmayı başardı. Özellikle yeni keşifler için atılan adımların meyvesi çok kısa süre içerisinde alınmaya başladı. Türkiye’nin petrol alanındaki çalışmalarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Türkiye'de aktif petrol kule sayısının bu hafta 66'ya yükseldiğini belirtti. Narin, “Bu rakam ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna gelmiştir” dedi.

BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYORUZ

15’inci Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan Arslan Narin, Türkiye'de son yıllarda petrol ve doğal gaz alanında önemli başarılara imza atıldığını söyledi. Saha faaliyetleri kapsamında, ekim ayı sonu itibarıyla kara ve deniz alanlarında toplam 1.388 kilometrekare ve 11 bin 230 kilometrekare üç boyutlu sismik etüt çalışması yapıldığını dile getiren Narin, “Petrol sektöründe bu yıl 33'ü yerli 10'u yabancı sermaye olmak üzere 43 şirketle arama ve üretim faaliyetine devam edilmekte” ifadesini kullandı.

Ekim ayı itibarıyla aylık olarak petrol üretiminin 23,4 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise 589 milyon metreküpe ulaştığını vurgulayan Narin, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ham petrol üretiminde yüzde 14, doğal gaz üretiminde yüzde 80 artış olduğunu belirtti.

SON 22 YILDA 19 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Narin, “2023 yılı ekim ayı itibarıyla ülkemiz tarihinde rekor kırılarak ham petrolde günlük 86 bin varil, doğal gazda günlük 4 milyon 700 bin metreküp üretime ulaşılmıştır. Son 22 yılda petrol arama ve öğretim faaliyetleri için 19 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştiğini görmekteyiz Bu yatırımın yüzde 68'i kamu, yüzde 32'si ise özel şirketler tarafından yapılmıştır” diye konuştu.







