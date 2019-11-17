Kars’ı marka yapmalıyız

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD), 87’inci şubesini Kars’ta açtı. Dün yapılan törenle hizmete alınan MÜSİAD Kars Şube Başkanlığını İşadamı Şahin Aydın yapacak. Şube açılışına; 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars

TSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile MÜSİAD’lı başkanlar ve üye iş adamları katıldı.

ZİYARET HARAKANİ KÜLLEYİSİYLE BAŞLADI

MÜSİAD heyeti açılıştan önce Ebu’l Hasan Harakani Külliyesi’ne uğradıktan sonra Kars Valisi Türker Öksüz ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti. Açılışta konuşan MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, “Çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun bir ferdi olmanın mutluluğunu ve sivil toplum kuruluşunun Kars’ta temsil ediyor olmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Açılışımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMET AĞIMIZ GENİŞLİYOR

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Anadolu’muzun kadim bir şehrinde Kars’ta olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizler yerele dokunmanın, yereldeki insanımızla beraber olmanın onlarla hemhal olmanın bize çok şey kattığını iyi biliyoruz” dedi. Kaan, MÜSİAD olarak Türkiye’de 87 noktada dünya genelinde ise 95 ülkede 225 noktada hizmet verdiğini anlattı.

KARSIN MARKALAŞMASI İÇİN BURADAYIZ

Kaan, “ İş dünyamızda birlikte Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokabilmek amacıyla bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz, bu topraklar bizim vatanımız, o zaman MÜSİAD’ın Kars’a da gelmesi lazım. Kars’ı da markalaştırması lazım. Şube başkanımıza ve onun ekibi ile birlikte siz değerli dostlarımızın da katkıları ile birlikte inşallah Karsımızı markalaştırmak istiyoruz ve büyütmek istiyoruz. Onun için buradayız” diye konuştu.

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Kentte büyük bir sinerji oluşturan MÜSİAD heyeti, şube açılışının ardından Site Telekom'u da ziyaret ederek hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Önemli bir dik duruş

Açılış töreninde konuşan Kars Valisi Türker Öksüz ise “Saygın bir kuruluşun, saygın bir sivil toplum kuruluşunun ilimizde şube açıyor olması bizleri umutlandırdı gururlandırdı, bunun için kendilerini çok teşekkür ediyorum. MÜSİAD kurulduğundan beri ülkemizde ülkemizin üretimine, sanayisine, istihdamına katkı sağlayan bu yolda çok büyük gayret sarf eden önemli bir kuruluş, hele ki şu anda ülkemiz üzerinde hakikaten oynanan oyunlara karşı ülkemizin her alanda sıkıştırılmak istenen bir ortamda MÜSİAD’ın ilimizde şube açıyor olmasını çok önemli bir dik duruş olarak, çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Birlikte çalışalım

Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, özetle şunları söyledi: “İnşallah MÜSAİD Genel Başkanımız, yönetimi ile birlikte birçok ilin başkanı ile ve Kars Başkanı ile birlikte inşallah Kars’ı bu anlamda da Marka Kent haline getirmek ve bu markayı Dünyaya taşımak, tanıtmak adına çok önemli bir misyon üstleniyorlar ve bugünden itibaren inşallah bunu daha atılacak adımlar ile birlikte biraz sonra yapılacak değerlendirmeler ile birlikte şahitlik edeceğiz. Dolayısıyla Karslı bilsin ki MÜSİAD Başkanımız Kars’ın bir başka anlamda da, ticari anlamda da, ekonomik anlamda da marka olması ve Dünyaya taşınması adına önemli bir misyon üstlendiler, buraya gelmeleri bunun ifadesi o yüzden değerli.”