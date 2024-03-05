Kartta hem alışveriş he sayı arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar liraya ulaştı.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon oldu.

KART SAYISI YÜZDE 16 ARTTI

Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Kart sayısı ise 400,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar lirayı buldu.

Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 141,1 milyar lirasında banka kartları, 18,1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

796 MİLYON LİRA KREDİ KARTINDAN ÖDENDİ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 şeklinde gerçekleşti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,4 milyar oldu.

Kartlı ödemelerin 796,1 milyonu kredi kartları ile yapılırken 500,5 milyonunda banka kartları, 106,4 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.







