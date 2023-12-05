Kasım enflasyonu yüzde 3.28 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, enflasyonun aylık yüzde 3,68, yıl sonunda da yüzde 66,80 olmasını bekliyordu. Geçtiğimiz ay Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) TÜFE’ye kıyasla daha belirgin bir hızlanma görüldü. Üretici enflasyonu aylık yüzde 2,81’e, yıllık yüzde 42,25’e çıktı. Yİ-ÜFE ekimde aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 39,39 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek göstergede ise yatay bir seyir izlendi. Kasımda çekirdek enflasyon aylık yüzde 1,96, yıllık yüzde 69,89 oldu.

Mehmet Şimşek

KONUTTA DOĞAL GAZ ETKİSİ

Kasımda doğal gaz faturalarının etkisiyle konut kategorisi yüzde 11,17 artarak aylık enflasyonu en yüksek grup oldu. Doğal gazda bedelsiz kullanım miktarı olan 25 metreküplük kullanımlar enflasyona yansıdı. Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hanelere ilk 25 metreküp doğal gazın Hazine tarafından ödenmesi vaadini hayata geçirmişti. Kasım ayında havaların soğumasıyla birlikte Türkiye’nin hane başı doğal gaz tüketiminin bu miktarın üzerine çıkması yeniden TÜFE hesaplamalarına dahil edildiği anlamına geliyor. Kasımda alkollü içecekler ve tütünde yüzde 9,16, haberleşmede yüzde 3,43, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,78, lokanta ve otellerde yüzde 2,51, ev eşyasında yüzde 2,31, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,26, eğlence ve kültürde yüzde 2,06, sağlıkta yüzde 1,48, eğitimde yüzde 0,62, ulaştırmada yüzde 0,21 artış yaşandı. Fiyatlarda düşüşün görüldüğü tek grup yüzde 0,31 ile giyim oldu.

YILLIK BAZDA LOKANTA LİDER

Yıllık bazda bakıldığında en çok artış yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Sağlıkta yüzde 82,13, eğitimde yüzde 81,49, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 71,35, ulaştırmada yüzde 70,04, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 67,16, ev eşyasında yüzde 59,86, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 59,78, eğlence ve kültürde yüzde 56,92, haberleşmede yüzde 48,20, giyim ve ayakkabıda yüzde 49,72 ve konutta yüzde 37,54 fiyat artışı görüldü.

Hedeflerle uyumlu ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çekirdek enflasyonda devam eden düşüşün cesaret verici olduğunu belirtti. Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek, “Çekirdek enflasyondaki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı. Eylül yüzde 5,28, ekim yüzde 3,72, kasım yüzde 1,96. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.

Memur ve emekli zammı netleşiyor

Milyonlarca çalışan ve emekliye yapılacak zam, ocak ayında netlik kazanacak. Dün açıklanan kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre; SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,7 zam oranı kesinleşti. İşçi emeklisi ve memurlara zamları 6 aylık enflasyon verileri üzerinden veriliyor. İşçi emeklisi haziranda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı. Öte yandan, kasım enflasyonu baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; aralıkta iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 oldu.

Zam şampiyonu tereyağı

Ürün bazında incelendiğinde kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında oldu. Tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi. Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

EN ÇOK ARTANLAR (%)

* Tereyağı 13,63

* İşlenmiş sebze 11,94

* Taze süt 10,30

* Sigaralar 10,02

* Peynir 9,94

* Kuru sebze 9,77

* Temizlik malzemeleri 7,92

* Kümes hayvanları eti 5,68

* Pirinç 4,97

* Mücevheratlar ve saat 4,47

EN ÇOK AZALANLAR (%)

* Makarna çeşitleri -0,18

* Çamaşır makinesi, kurutucu -0,34

* Ulaşım araçlarının yakıt ve yağları -1,06

* Patates ve bazı yumru bitkiler -1,12

* Yumurta ve ilgili ürünler -1,26

* Çocuk giyim -1,72

* Şehirler arası yolcu taşımacılığı -2,25

* Elektrikli küçük ev aletleri -2,26

* Diğer büyük ev aletleri -3,19

* Taze meyveler -4,96











