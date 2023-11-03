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Ekonomi

Katar ile gümrükte kapsamlı iş birliği

Türkiye, Körfez ülkelerine yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye ve Katar arasında gümrüklerde iş birliğinin artırılması ile iki ülke arasında eşya ve yolcu taşımacılığından sağlanan gelirlerin yükseltilmesi için imzalanan uluslararası sözleşme Meclis gündemine alındı.

Uğur Duyan
04:00 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:06 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Katar'da Türkiye'den giden ürünler etiketlerle belirtiliyor.

Katar'da Türkiye'den giden ürünler etiketlerle belirtiliyor.

İki ülke arasında imzalanan gümrük konularında iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi. Komisyondan geçen anlaşmayla iki ülke arasındaki eşya ve yolcu akışı kolaylaştırılacak. Taşımacılık faaliyetleri teşvik edilerek, iki ülkenin ekonomik, sosyal ve mali çıkarlarına aykırı olan ve gümrük mevzuatlarına karşı işlenen suçlarla daha etkin mücadele edilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Meclis’te milletvekillerine söz konusu anlaşmaya ilişkin bilgilendirdi. Akçapar, “Anlaşmayla özellikle gümrük idareleri arasında bilgi değişim inin yanında, gümrük memurlarının eğitimi, gümrük konularında karşılıklı uzman değişimi ve teknik konularda yardımlaşma mümkün olacak” diye konuştu.


#ekonomi
#Katar
#gümrük
#iş birliği
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