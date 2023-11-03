Katar ile gümrükte kapsamlı iş birliği

İki ülke arasında imzalanan gümrük konularında iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi. Komisyondan geçen anlaşmayla iki ülke arasındaki eşya ve yolcu akışı kolaylaştırılacak. Taşımacılık faaliyetleri teşvik edilerek, iki ülkenin ekonomik, sosyal ve mali çıkarlarına aykırı olan ve gümrük mevzuatlarına karşı işlenen suçlarla daha etkin mücadele edilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Meclis’te milletvekillerine söz konusu anlaşmaya ilişkin bilgilendirdi. Akçapar, “Anlaşmayla özellikle gümrük idareleri arasında bilgi değişim inin yanında, gümrük memurlarının eğitimi, gümrük konularında karşılıklı uzman değişimi ve teknik konularda yardımlaşma mümkün olacak” diye konuştu.