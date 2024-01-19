Katılım Emeklilik çocukları unutmadı

Doğal canlı yaşamı ile insan arasında bilgi ve eğlenceyi birleştiren teknolojik bir köprü oluşturan DigiZoo, çocuklar için birçok eğlenceli aktivite sunuyor. Holografik eğlence parkı; sergi alanı, brifing odası, laboratuvar, avatar ormanı, dinozorlar Alanı, günümüz doğa canlıları ve denizaltı alanlarından oluşuyor.