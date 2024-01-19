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Ekonomi

Katılım Emeklilik çocukları unutmadı

Katılım Emeklilik, sektördeki 10’uncu yılını, DigiZoo adında Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkını Akasya alışveriş merkezinde hizmete sunarak kutladı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:26 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Alışılmış tabiat parklarının aksine hiçbir canlıyı doğal yaşamından koparmak zorunda kalmadan gerçekçi şekilde gözlemleme fırsatı sunan Katılım Emeklilik DigiZoo, 850 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Parkın açılışında konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, DigiZoo’nun açılışıyla sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.


ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DENEYİM

Doğal canlı yaşamı ile insan arasında bilgi ve eğlenceyi birleştiren teknolojik bir köprü oluşturan DigiZoo, çocuklar için birçok eğlenceli aktivite sunuyor. Holografik eğlence parkı; sergi alanı, brifing odası, laboratuvar, avatar ormanı, dinozorlar Alanı, günümüz doğa canlıları ve denizaltı alanlarından oluşuyor.


#Ekonomi
#Katılım Emeklilik
#çocuk
10 saat önce
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