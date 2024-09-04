Katma değerli dönüşüm

Küresel rekabetin en güçlü araçlarından birine dönüşen Ar-Ge, sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak ekonomiyi dönüştürüyor. Türkiye, Ar-Ge harcamalarını GSYH’nin yüzde 1,32’sine çıkararak yüksek teknoloji üretiminde dünya sıralamasında hızla yükselirken, HIT-30 Programı ile 2030’a kadar 30 milyar dolarlık yatırım hedefiyle küresel inovasyon liderlerinden biri olmayı amaçlıyor. Z Raporu eylül ayında ‘Küresel Rekabetin Anahtarı Ar-Ge’ başlıklı kapak dosyasında detaylı Ar-Ge raporu ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Dosyada, Türkiye’nin Ar-Ge hedeflerinin yanı sıra yüksek teknoloji üretimindeki konumu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜSSÜ OLUYOR

Otomotiv endüstrisinde dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, elektrikli otomobilde de üretim üssü haline geliyor. Yerli otomobil Togg ve batarya fabrikası Siro ile otomobil ve batarya üretiminde önemli bir merkez haline gelen Türkiye, yeni yatırımların da en önemli adreslerinden biri oldu. Çinli otomobil devi BYD’nin Manisa’da hayata geçireceği 1 milyar dolar değerindeki otomobil ve batarya üretim tesisi, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğinin de göstergesi.

KÜRESEL PİYASALARDA CARRY TRADE DEPREMİ

Zayıflayan ekonomiler ve merkez bankalarının kararları, piyasalarda 1987’deki “kara pazartesi”nin bir benzerine yol açtı. BOJ’un sürpriz faiz artırımı ABD’de resesyon fiyatlamalarıyla birleşince, tek günde kapatılan carry trade pozisyonları 500 milyar doları buldu. Japon borsası 37 yılın en sert düşüşünü yaşarken Asya’dan başlayan dalga tüm dünyaya yayıldı. Uluslararası yatırım kuruluşlarının raporlarına göre ise carry trade’ler, krizin hemen ardından geri dönüyor. Üstelik Japon bireysel yatırımcılar TL pozisyonlarını da yeniden güçlendiriyor. Ekonomistler, benzeri bir krizin olası risklerine dikkati çekerken, Türkiye’de güçlü rezervler sayesinde önemli bir sorun beklenmiyor.

AB’NİN YAPAY ZEKÂ YASASI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz ay yürürlüğe giren dünyanın ilk yapay zekâ düzenlemesi şeffaflık, siber güvenlik ve telif hakları konusunda önemli düzenlemeler getiriyor. Türkiye’yi de etkilemesi muhtemel düzenlemenin olumlu yönlerine dikkat çeken uzmanlar, yasanın hızlı gelişen teknoloji karşısında düzenli olarak güncellenmesini öneriyor.

ABD SON VİRAJDA: SATRANÇ TAHTASINDA KANLI OYUN

Tüm dünya ABD başkanlık seçimlerini bekliyor. Geçtiğimiz temmuz ayına kadar Donald Trump ile Joe Biden arasında geçmesi beklenen seçimde tüm planlar bir ayda bozuldu. Trump’a düzenlenen suikast girişimi ibreyi Cumhuriyetçi aday lehine çevirirken, Demokrat Parti içinde gerçekleşen siyasi darbe ve Biden’ın adaylıkta yerini Kamala Harris’e bırakması dengeleri değiştirdi. İki aday kozlarını 10 Eylül’de paylaşacak. 5 Kasım öncesi adeta satranç tahtasında kanlı bir oyun sergileniyor.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLADI

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘İş insanlarına jeopolitik dersleri’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.







