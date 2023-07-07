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Ekonomi

Kayıt harcı 20 bin lira oldu: Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Yurt dışından alınan telefonların kayıt harcının 20 bin lira çıkartılması sonrası Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

15:11 . 7/07/2023 Cuma
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Sarp Sınır Kapısı

Sarp Sınır Kapısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, 20 bin lira olarak yeniden belirlendi.

Bu geceden itibaren başlıyor

Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Zammı duyan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı'na koştu.

Sınır kapısında kayıt harcı yoğunluğu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibarıyla yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar, sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları, bu nedenle insan akınına uğramış durumda.


#Telefonların kayıt harcı
#İphone
#Katma Değer Vergisi (KDV)
35 dakika önce
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