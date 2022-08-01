Ekonomi Kayseride ata yadigarı gacerin hasadı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı

Cumhurbaşkanlığı tohum gen bankasına kaydı yapılan, bu sene de Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından yapılan başvuru sonrasında “Develi Gaceri” olarak tescillenen gacerin, ilçedeki hasadı başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı

Patenti Kayseri’nin Develi ilçesine ait olan gacerin hasadı başladı.


Gacer ekimi yapan Epçe Mahallesi sakinlerinden Doğan Özdemir, bu sene 250 dekarlık alana gacer ektiğini belirterek, “Gacerin daha çok yaygınlaşması ve üretiminin kolaylaşması için gacerin patentini alan Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a şükranlarımı sunuyorum. Üretimimizin seri hale gelmesi için eleme makinesi alarak bizleri sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç’a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız çalışmaların örneklik teşkil etmesini temenni ederek diğer çiftçi kardeşlerimizin de gacer ekip yaygınlaşmasıyla gacer üretimi ile ilgili alt yapı sorunlarını çözüp ülkemizde önemli bir değer haline getiririz” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Ekmek, çorba, börek, pilav, dolma, yaprak dolması gibi her türlü yemek yapılabilen gacer, glüten oranının düşük olması sebebiyle çağımızın en büyük problemi olan obeziteyle savaşta özellikle tercih edilmesi gerekmektedir. Gacerin ilçemizde daha çok yaygınlaşması için diğer çiftçilerimize de gacer ekmelerini tavsiye ediyor; gacer sevdalısı Doğan Ağabeyimize hasadının bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Buğdayda verimli hasat
EKONOMİ
Buğdayda verimli hasat

Tarımda devrim: Bir kez ek 10 yıl hasat et
EKONOMİ
Tarımda devrim: Bir kez ek 10 yıl hasat et
Meşruiyetekarşı darbe çağrısı

Meşruiyete
karşı darbe çağrısı

​Irak'taki Koordinasyon Grubu'ndan Sadr açıklamasına tepki.
Sahte haberlere kapılmayın

Sahte haberlere kapılmayın

​Kosova polisinden vatandaşlara kritik uyarı.
Beş gündür suyun akmadığı Dikilinin belediye başkanı heykel açılışında

Odessa Limanı'ndan hareket edip Lübnan'a gidecek.

​Milli Eğitim Bakanlığı, erişime açıldığını bildirdi.

​Koca Yusuf Diyarbakır'da.

​Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

​Yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

Yaralı halde bulunan şahıstan ilginç ifadeler.

​Yaz sıcağı depresyona sokabilir.

​'Venezuela'da ne işiniz var' diyenlere seslendi.

​Şii iç mücadelesi.

​Terör bağı araştırılıyor.

'​65 liranın üstü fiyat sıkıntı olurdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.