Kazanca göre vergi dönemi

Meclis’e sunulan vergi taslağıyla, uluslararası uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler getiriliyor. Paketle yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması, kurumsallaşmayı teşvik ve Türkiye’nin rekabet gücünü artırma hedefleniyor. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele amaçlanıyor. Düzenlemeyle beraber halka açılmayı teşvik amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

YENİ DİLİMLER VE ORANLAR

Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılacak. Böylelikle yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor. Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar eklenecek. Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Değeri yüksek meskenlerden Değerli Konut Vergisi adıyla ek vergi alınacak. Ek verginin gelecek şubatta verilecek beyanlarla başlaması ve ilk vergilerin şubat ile ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi öngörülüyor. Değerli Konut Vergisi’nden kamu meskenleri, diplomatik konutlar, hiçbir geliri olmayan ve sadece emekli maaşı olanların tek konutları, bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri hariç tutulacak.

OTEL VE PANSİYONA KONAKLAMA VERGİSİ

Vergi paketiyle otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlere Konaklama Vergisi getiriliyor. Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler vergi dışında olacak. Düzenlemede Dijital Hizmet Vergisi de yer alıyor. Buna göre her türlü reklam hizmetleri, oyun, müzik, video, uygulama gibi içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri bu vergiye dahil olacak.

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Üst dilim %40'a çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ettiklerini belirterek, "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasındakiler yıllık binde 3, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasındakiler binde 6, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 Değerli Konut Vergisi verecek" diye konuştu. Dijital Hizmet Vergisi isminde yeni bir vergiyi önerdiklerini bildiren Muş, "Konaklama Vergisi de ihdas edeceğiz. Bu, hasılat üzerinden yüzde 2 olacak. Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz. En üst liglerdeki sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak" dedi.

Sporcu ve hakem de ödeyecek

Vergi paketi ile spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilecek. Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin TL’yi aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılacak. Ayrıca, bu gelirlerin 500 bin TL’yi aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları getirilecek. Uyumlu mükelleflere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminden daha fazla mükellefin yararlanması ve vergilendirme sürecinin her aşamasında mükellefin vergiye uyumunun teşvik edilmesi paketle amaçlanıyor.