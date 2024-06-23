Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL

Vergide adalet ilkesi çerçevesinde oluşturulan ve önümüzdeki ay Meclis'e gelmesi beklenen reform paketinin merkezinde çok uluslu şirketler olacak. Temmuz ayı içinde 140 ülkede uygulanacak olan küresel Asgari Kurumlar Vergisi kapsamında Türkiye'de de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden yüzde 15 oranında efektif kesinti yapılacak. Paket kapsamında ortaya çıkacak 226 milyar liralık ek vergi gelirinin 90 milyar lirası yurt içindeki işletmelerden, 40 milyar lirası çok uluslu şirketlerden ve 34,7 milyar lirası yüksek kazanca sahip meslek gruplarından alınacak. Sürekli zarara uğradığı halde konkordato ve iflas kararı açıklamayan şirketlere de ağır cezalar uygulanacak. Bu kapsamda vergi usulsüzlüğü yapan şirketlere 2 milyar liralık ceza kesilecek. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları elde ettiği kazançlar dolayısıyla Asgari Kurumlar Vergisi ödeyecek. Bu sayede 7,2 milyar liralık ek gelir sağlanacak.





BAHŞİŞ VE KURYE İÇİN MUAFİYET

Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek, KDV muafiyeti uygulanacak. Bahşişler, hizmet ücretinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak.





YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BİN 500 TL'Yİ GEÇMEYECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 3 ay önce hazırladığı taslak çalışmada yurt dışı çıkış harçlarının 3 bin TL olması yönündeki talebinin veto yediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı çıkış harcı bin 500 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Düzenlemenin bu rakam üzerinden yürürlüğe girmesi halinde, 12,6 milyar lira yıllık gelir elde edilecek.





YAP-İŞLET-DEVRET'TEN 557 MİLYON LİRA GELİR

Yap-işlet-devret ve kamuözel işbirliği (KÖİ) ile yapılan projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisi, yüzde 25'ten yüzde 30’a çıkarılacak. 44 mükellefi ilgilendiren yeni uygulamadan kamuya, 557 milyon lira ek gelir kalacak.





OSB'LERİN KDV İSTİSNASI DARALTILACAK

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile küçük sanayi sitelerinin altyapı ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin süreçlerde uygulanan KDV istisnaları da daraltılacak. Bu kalemde 616 milyon lira ek gelir sağlanacak. Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine ya da yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın uygulanan kurumlar vergisinden istisnası sona erecek. Bu alandan 7 milyar liralık ek gelir elde edilecek.



