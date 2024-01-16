Kentlere istihdam stantları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülke istihdamına katkı verecek ve sektörlerin şikayet ettiği ara eleman açığına çözüm getirecek önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın hazırladığı çalışmaya göre, başta sanayiciler olmak üzere işverenlerin boşta duran ve ilk etapta 300 bin kişi olarak belirlenen ‘istihdam kontenjanı’ doldurulacak. Bakanlık, açıkta bekleyen ilanları, 81 ilde kurulacak istihdam stantlarıyla iş arayanların ayağına götürecek.

TIR’LARLA MESLEK TANITIMI

Bakanlık, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı” kapsamında gönderilen istihdam TIR’larının yanı sıra istihdam stantları da kuracak. Stantlarda yalnız 15-29 yaş arası gençlere kurum hizmetleri tanıtılmayacak. Aynı zamanda boşta bekleyen iş ilanları da iş arayan gençlerin vasıflarına göre tanıtılacak ve açık pozisyonların seri biçimde dolması sağlanacak.

VASIFLI İŞÇİ İÇİN İSTİHDAM KAPISI

Stantlar sadece, ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler’e hizmet vermeyecek. ‘Nitelikli’ iş gücünün de buluşma noktaları olacak. Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgelerindeki kurumsal firmaları ve sanayi şirketlerinin sanayi işçisi ihtiyacı, tekstil atölyelerinin işçi açığına varıncaya kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Proje kapsamında, üniversite öğrencileri de istihdam edilecek. Öğrencilere uygun işlerin yanı sıra fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören gençlerin, branşlarına uygun iş ilanları da projede yer alacak.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, piyasada var olan istihdam açığını kapatmak için işverenlerin ilanlarını, iş arayanlarla buluşturmak için stantlar kuracak. Toplumun sıklıkla kullandığı kamusal alanlara kurulacak olan stantlar, ilk etapta alışveriş merkezleri, kentlerin meydanları, camiler, üniversite kampüsleri ve okulların önüne açılacak. Stantların toplumsal karşılık görmesi halinde kalıcı hale getirilmesi de bekleniyor.

İNŞAATTA 150 BİN TL’YE ÇALIŞACAK ELEMAN ARAYIŞI

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, “Sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir. İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi mavi yaka olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıktı. Mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması, hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemli” ifadelerine yer verildi.







