Kentsel dönüşüme ulaşım desteği

Evi kentsel dönüşüme girdiği için farklı bir yere taşınan ve iş yerine ulaşımı zor hale gelen kişilere ulaşım desteği verilecek. Böylece özellikle kentsel dönüşüm sürecinde gelir gruplarının fiziksel olarak istihdamdan uzaklaşması önlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dönüşüm desteği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul’da 5 bin 500 TL, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4 bin 500 TL, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 TL, diğer şehirlerde ise 3 bin TL aylık kira desteği veriliyor.
SOSYAL YARDIM YELPAZESİ GENİŞLİYOR
Kentsel dönüşüm kira yardımı deprem riskinin olmadığı illerde, riskli binalar için en fazla 18 ay olarak veriliyor. Deprem riskinin bulunduğu illerdeki riskli binalar için ise maksimum 48 ay süreyle kira yardımı yapılıyor. Bu desteklerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evi kentsel dönüşüme giren ve sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için sosyal yardımların kapsamını genişletmeyi planlıyor. Planın hayata geçmesi durumunda evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmak zorunda kalan ve iş yerine uzak olanlar için ulaşım desteği sağlanabilecek. Bu çalışma ile kentsel dönüşüm sürecinde farklı gelir gruplarının işlerinden uzaklaşmaları önlenecek.