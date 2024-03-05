Kentsel dönüşüme ulaşım desteği

Evi kentsel dönüşüme girdiği için farklı bir yere taşınan ve iş yerine ulaşımı zor hale gelen kişilere ulaşım desteği verilecek. Böylece özellikle kentsel dönüşüm sürecinde gelir gruplarının fiziksel olarak istihdamdan uzaklaşması önlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dönüşüm desteği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul’da 5 bin 500 TL, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4 bin 500 TL, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 TL, diğer şehirlerde ise 3 bin TL aylık kira desteği veriliyor.