|
Ekonomi

Kentsel dönüşüme ulaşım desteği

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara belirli bir süre için ulaşım desteği vermeyi planlıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:00 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Evi kentsel dönüşüme girdiği için farklı bir yere taşınan ve iş yerine ulaşımı zor hale gelen kişilere ulaşım desteği verilecek. Böylece özellikle kentsel dönüşüm sürecinde gelir gruplarının fiziksel olarak istihdamdan uzaklaşması önlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dönüşüm desteği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul’da 5 bin 500 TL, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4 bin 500 TL, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 TL, diğer şehirlerde ise 3 bin TL aylık kira desteği veriliyor.

SOSYAL YARDIM YELPAZESİ GENİŞLİYOR

Kentsel dönüşüm kira yardımı deprem riskinin olmadığı illerde, riskli binalar için en fazla 18 ay olarak veriliyor. Deprem riskinin bulunduğu illerdeki riskli binalar için ise maksimum 48 ay süreyle kira yardımı yapılıyor. Bu desteklerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evi kentsel dönüşüme giren ve sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için sosyal yardımların kapsamını genişletmeyi planlıyor. Planın hayata geçmesi durumunda evi kentsel dönüşüme girdiği için taşınmak zorunda kalan ve iş yerine uzak olanlar için ulaşım desteği sağlanabilecek. Bu çalışma ile kentsel dönüşüm sürecinde farklı gelir gruplarının işlerinden uzaklaşmaları önlenecek.




#Kentsel Dönüşüm
#Ekonomi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati