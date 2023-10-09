Kerkük-Ceyhan’da ‘akış’ başlıyor

Türkiye üzerinden geçen Kerkük-Ceyhan, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol ve BTC olmak üzere 4 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından 6,5 aya yakın bir süredir petrol akışı yapılmıyor. Edinilen bilgiye göre, hem Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetim petrol şirketi KRG Oil yükleme faaliyeti gerçekleştirecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının 4 Ekim itibariyle hazır hale geldiğini söyledi. SOMO ve KRG'nin önümüzdeki hafta yükleme faaliyetlerini başlatması bekleniyor. Boru hattı 1.4 milyon varillik kapasiteye sahip. 450 bin varillik ilave bir petrolün dünya piyasalarına gelecek olması daha dengeli bir petrol piyasası için önemli görülüyor.

46 yıl kesintisiz

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Irak’ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durdu. Boru hattından akışı 46 yıl kesintisiz devam etti.







