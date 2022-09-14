Ekonomi Kestane üreticisi umutlu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kestane üreticisi umutlu

Türkiye’de en fazla kestanenin üretildiği yer olan Aydın ve İzmir’de kestane ağaçlarındaki ürün hazırlığı üreticiyi umutlandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Kestane üreticisi umutlu
Kestane sezonuna umut dolu bakış

İklim şartlarının ve yağışların bu yıl iyi gittiğini ve ağaçlarda ciddi hazırlık olduğunu belirten üreticilerden Hüseyin İlkengin, bu yıl kalite ve rekolteden ümitli olduklarını söyledi.
Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir’in Ödemiş ilçelerinin kesiştiği dağların zirvelerindeki kestane bahçelerinde sezon hazırlıkları başladı. Pek çok çiftçi bahçelerin dip temizliğine başlarken, bu yıl rekolte ve kalite beklentilerinin yüksek olduğunu belirttiler.


Geçtiğimiz yıllarda kuraklık ve kestane dal kanseri nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerin oluşan kayıpları yeni fidanlar dikerek gidermeye çalıştığını belirten kestane üreticilerinden Hüseyin İlkengin, bu yıl mevsim yağışlarının güzel geçmesi nedeniyle ağaçların keyfinin yerinde olduğunu söyledi.
Pandemiden sonra dünyada gıdanın kıymet bulduğunu ve tarımsal ürünlerini son dönemde üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten 76 yaşındaki Hüseyin İlkegin, “Bazen şer görünen felaketlerin sonu hayra çıkabiliyor. Yıllarca tarım ürünleri beklenen değerini görmedi. Son dönemde Dünya genelindeki kıtlık olgusu nedeniyle yeniden kıymetlenmeye başladı. Aslında insanoğlunun hayatını idame ettirebilmesi için en elzem şey hava su ve gıdadır. Besin değeri oldukça yüksek olan kestanenin bu yıl hem kalite ve rekoltesi ile hem de fiyatıyla yüz güldüreceğine inanıyoruz” dedi.

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