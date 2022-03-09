Ekonomi KFC Rusyadaki faaliyetlerini durdurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

KFC Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan şirket arasına ABD'li tavuk restoran zinciri KFC de katıldı. Kurumun ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KFC Rusyadaki faaliyetlerini durdurdu
Arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.

MÜLTECİLERE GIDA YARDIMI

Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.

RUSYA'YA FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALAN FİRMALAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
DÜNYA
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki hedefimiz hükümeti devirmek değil
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki hedefimiz hükümeti devirmek değil
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak.
Moral konseri

Moral konseri

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.
14 yıl sonra kritik ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankarada

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.