KFC Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.
MÜLTECİLERE GIDA YARDIMI
Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.
RUSYA'YA FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALAN FİRMALAR
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.