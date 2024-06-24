Kira fiyatına TÜFE dengesi

Kiralarda fahiş artışları engellemek için hayata geçirilen yüzde 25 sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor. Kiracı ve ev sahipleri ise yeni dönemi merak ediyor. Artışta üst sınır son 12 aylık TÜFE’ye göre olacak. Son dönemde, özellikle kira artışlarının nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. Uzmanlar, ev sahibi ve kiracıların hukuki haklarını anlattı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin ilk yılı esas alındığında raydan çıkan rakamların olduğunu ve o dönem kiracılar açısından da sorunların ortaya çıktığını belirtti.

Ali Güvenç Kiraz

RAKAMLAR KISA SÜREDE DENGEYE OTURACAK

Kiraz, "Birinci yıl, bir sosyal yaraya merhem oldu ama ikinci yıldan itibaren mağduriyet mal sahibinin tarafına geçti. Piyasanın kendi dengesini 12 aylık TÜFE ortalama ile bulması lazım. Yüzde 25 olmasa bile bugün mal sahibinin kiracısına uygulayabileceği zam yüzde 62,5 civarında. Dolayısıyla bu oranın üzerinde bir artışı yapamıyorsunuz. Bu yıl, 2 Temmuz sabahından itibaren 14 Haziran 2022 günü ne uygulanıyorsa o uygulanmaya başlanacak. Artış dönemi gelen her kiracı bir önceki ayın TÜFE’si açıklandığında o TÜFE oranında artışını yapacak. Bu rakamlar süreç içerisinde dengeye gelecek. 5’inci yılını dolduran kiracılar açısından ise mal sahipleri kira tespit davaları açarak o dengeyi bulmaya çalışacak" dedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kamuoyunda 1 Temmuz itibarıyla ev sahibinin serbest piyasaya uygun bir şekilde istediği kadar zam yapabileceğine yönelik bir algı oluştuğunu ancak bu durumun doğru olmadığını söyledi.

Hakan Akdoğan.

ORANLAR YİNE YASA GÜVENCESİNDE

1 Temmuz itibarıyla ev sahiplerinin sadece TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması kadar zam yapabileceğini kaydeden Akdoğan, şu bilgileri verdi: "Bu zammı kira dönemi dolunca yani bir takvim yılı döndüğü an yapabilecekler. Hangi ayda kira kontratı yenileniyorsa o ay itibarıyla son 12 aylık TÜFE oranı baz alınarak kiralara zam yapılacak. Yasal olarak ev sahibinin fazlasını isteme hakkı yok. Öte yandan, kiracılarımız eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyorsa TÜFE’nin son 12 aylık tutarını kendi yenileme dönemlerinde kiralarının üzerine eklediklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacak."

İbrahim Güllü.

12 AYLIK ORTALAMA ESAS ALINIYOR

Emlak ve Kiracı Sorunları Derneği Başkanı İbrahim Güllü ise eski sisteme dönüleceği bilgisini vererek uygulanacak sistemi özetledi. Güllü, "Beş yılını doldurmayan sözleşmelerde, geçerli bir artış hükmü varsa bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla sözleşme hükmü uygulanacaktır. Örneğin yüzde 10 artış şartı varsa yüzde 10 artış yapılacaktır. Artış şartı yoksa ve artış için dava açılmış ise yine en fazla bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.







