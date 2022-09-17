Kiralar düşecek, arz açığı azalacak.

Konuya ilişkin sektör temcileri Yeni Şafak’a şu değerlendirmelerde bulundu: Altan Elmas (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı): İhtiyacı karşılayacak önemli bir adım atılmış oldu. Proje inşaat ve müteahhitlik sektörüne bir hareketlilik getirecek, sektörümüzde bir üretim artışı olacaktır. Alt gelir grubu özel sektörün ürettiği konuta erişemiyor. Konut ihtiyacının ve arz açığının büyük kısmı da burada. TOKİ de 20 yıldır bu kesime konut üretme görevini üstleniyor. Enflasyonist ortam, son 1,5-2 yıldır daha da geniş bir kitleyi konut alamaz hale getirdi. Projenin konuttaki arz açığını azaltmakla birlikte, özel sektörün konut sahibi olmasını sağlayamadığı alt gelir grubunun ihtiyacını çözmeye yönelik bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

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ÖDENEBİLİR RAKAM

Yücel Evsen (Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı): Fiyatlar beklediğimizin altında. Emeklimizin, gencimizin 'taksitlerini ödeyebilirim' dediği bir rakam ortaya çıktı. Teslim süresine doğru kirayı aşağı çeker. Arsa konusunda önümüzdeki günlerde bakanlığımız parsel parsel bilgilendirecek. Tek katlı bina bile yapsanız maliyeti olacak. Bankalarımız bu noktada dar gelirlilere kredi desteği versin.

250 BİN TALEP PİYASADAN ÇEKİLECEK

Nilüfer Kas (Lüks konut uzmanı): Bu proje bize yaklaşık 250 bin kişinin talebinin piyasadan çekileceğini gösterdi. Şu anda tüm Türkiye’de ilan platformunda 500 bin adet satılık konut var. Proje ile birlikte alt ve orta gelir grubunun konut almayacağını net olarak söyleyebilirim.

İbrahim Güllü (Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı): Kiracının 4 bin TL ödediği düşünülürse kiradan daha uygun rakamlarla konut sahibi olunabilecek. TOKİ’nin şartları titizlikle incelemesi gerekiyor. Dolayısıyla suistimal edecek kişilerin yaptırımla karşılaşabileceğini görmeleri lazım.

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GSYH'yı olumlu etkiler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, projenin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Develi, “Maliyetlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu aşamada özellikle dar gelirli vatandaşların konut edinmesi açısından bu düzenleme oldukça anlamlı. İstihdama, üretime da bir etkisi olacak. İnşaat ve konut en yoğun sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla projenin gayrisafi yurtiçi hasılaya da (GSYH) olumlu bir etkisi vardır” dedi.