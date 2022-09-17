Ekonomi Kiralar düşecek, arz açığı azalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiralar düşecek, arz açığı azalacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ekonomide yüzlerce alanı canlandıracak. İnşaat sektör temsilci projeye tam destek verdi.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Kiralar düşecek, arz açığı azalacak
Kiralar düşecek, arz açığı azalacak.

Konuya ilişkin sektör temcileri Yeni Şafak’a şu değerlendirmelerde bulundu: Altan Elmas (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı): İhtiyacı karşılayacak önemli bir adım atılmış oldu. Proje inşaat ve müteahhitlik sektörüne bir hareketlilik getirecek, sektörümüzde bir üretim artışı olacaktır. Alt gelir grubu özel sektörün ürettiği konuta erişemiyor. Konut ihtiyacının ve arz açığının büyük kısmı da burada. TOKİ de 20 yıldır bu kesime konut üretme görevini üstleniyor. Enflasyonist ortam, son 1,5-2 yıldır daha da geniş bir kitleyi konut alamaz hale getirdi. Projenin konuttaki arz açığını azaltmakla birlikte, özel sektörün konut sahibi olmasını sağlayamadığı alt gelir grubunun ihtiyacını çözmeye yönelik bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

ÖDENEBİLİR RAKAM

Yücel Evsen (Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı): Fiyatlar beklediğimizin altında. Emeklimizin, gencimizin 'taksitlerini ödeyebilirim' dediği bir rakam ortaya çıktı. Teslim süresine doğru kirayı aşağı çeker. Arsa konusunda önümüzdeki günlerde bakanlığımız parsel parsel bilgilendirecek. Tek katlı bina bile yapsanız maliyeti olacak. Bankalarımız bu noktada dar gelirlilere kredi desteği versin.

250 BİN TALEP PİYASADAN ÇEKİLECEK

Nilüfer Kas (Lüks konut uzmanı): Bu proje bize yaklaşık 250 bin kişinin talebinin piyasadan çekileceğini gösterdi. Şu anda tüm Türkiye’de ilan platformunda 500 bin adet satılık konut var. Proje ile birlikte alt ve orta gelir grubunun konut almayacağını net olarak söyleyebilirim.

İbrahim Güllü (Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı): Kiracının 4 bin TL ödediği düşünülürse kiradan daha uygun rakamlarla konut sahibi olunabilecek. TOKİ’nin şartları titizlikle incelemesi gerekiyor. Dolayısıyla suistimal edecek kişilerin yaptırımla karşılaşabileceğini görmeleri lazım.

  • GSYH'yı olumlu etkiler
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, projenin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Develi, “Maliyetlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu aşamada özellikle dar gelirli vatandaşların konut edinmesi açısından bu düzenleme oldukça anlamlı. İstihdama, üretime da bir etkisi olacak. İnşaat ve konut en yoğun sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla projenin gayrisafi yurtiçi hasılaya da (GSYH) olumlu bir etkisi vardır” dedi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
FOTOĞRAF 43
Title
İL İL 250 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ LİSTESİ
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin konutun yapılacağı yerler.

Enkaz altında kalanlar var

Enkaz altında kalanlar var

​Van'da inşaatı süren tünelde göçük.
Liderlik koltuğu Aslanın

Liderlik koltuğu Aslan'ın

​Galatasaray, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Endişeyle karşılıyoruz

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama.

​Valilik nedenini ve detaylarını açıkladı.

​Toplu mezarlar otopsi için açılıyor: Bu yapılanlar soykırım...

​Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası öncesinde takipte.ac
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Bir ülke felaketi yaşadı: Sel suları her şeyi alıp götürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.