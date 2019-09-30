Ekonomi Kırmızı çarpılar konuldu, Bodrumun tüm mahallelerinde yıkımlar başladı
EMLAK

Kırmızı çarpılar konuldu, Bodrum'un tüm mahallelerinde yıkımlar başladı

Kırmızı çarpılar konuldu, Bodrum'un tüm mahallelerinde yıkımlar başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kaçak yapıları incelemesinin ardından yıkımlar hızlandı. 11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapıların bir kısmında kırmızı çarpı olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yıkımlar Bodrum’un tüm mahallelerinde başladı.

Haber Merkezi IHA
Yıkılacak olan bazı evlerin ve otellerin imara aykırı bölümleri büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkat çekti.
Yıkılacak olan bazı evlerin ve otellerin imara aykırı bölümleri büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkat çekti.

Ağustos ayında Bodrum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine 1 ay müddet vermişti. 1 ay boyunca Bakanlık yetkilileri Bodrum’da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum 1 ay sonra tekrar Bodrum’a gelerek yıkımları yerinde inceledi. Kaçak olan binaları, otelleri ve iskeleleri yıkımlarını karadan ve denizden inceleyen Kurum, yıkımların hızlanması talimatını verdi.

İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kaçak yapıları incelemesinin ardından yıkımlar hızlandı.

Bodrum’u ranta kurban etmedi

Yıllardır inşaat rantına kurban giden turizmin gözbebeği Bodrum’da 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümler Bakanlık yetkilileri tespit etti. Bodrum’un en büyük 10 mahallesinde yıkımlar başladı.

Özellikle Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallesinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler yıkımları Bakanın talimatıyla hızlandırıldı. İş makineleri kaçak inşaatların, imara aykırı olan bölümlerini yıkmak için seferber oldu.

'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
OYNAT 00:00
'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi. Bakan Kurum'un yıkım esnasında yaptığı telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.


Kırmızı çarpı işaretleri dikkat çekti

11’i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışmaya başladı. Yıkılacak olan bazı evlerin ve otellerin imara aykırı bölümleri büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkat çekti.

İHA
11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapıların bir kısmında kırmızı çarpı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hem ceza hem yıkım parası ödeyecekler

Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unu yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 projeyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yapılacak. Yıkımların ardından çıkarılacak maliyet ise firma sahiplerine iletileceği öğrenildi. İmara aykırı hareketten ceza kesilecek olan firmalara yıkım işlemlerinin ücretini de ödeyecek.

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Sabah erken saatlerde birçok inşaat firmasına giren iş makineleri yıkıma başladı. Bazı binaları Bodrum Belediyesi ekipleri yıkarken bazılarını ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor. Gönüllü olarak kendi inşaatlarındaki kaçak bölümleri yıkan firma sahiplerinin inşaatları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından kontrol ediliyor.

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