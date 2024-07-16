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Ekonomi

Kırsalda akıllı dönüşüm

Tarımda her geçen gün dijitalleşme hızlanırken, işin hem üretim boyutunda hem de finansman boyutunda bu dönüşümü görmek mümkün. Süreci kısaltan dijital değişimle verim artarken, ürün takibinin sağlanmasıyla birlikte israf da önlenebiliyor.

04:00 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:39 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Günümüzde hayatın her alanında uygulanan yenilikçi teknolojiler tarım sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Teknolojinin kullanımı, tarım sektörünün küresel ekonomideki rolünü de etkiliyor. Tarımın dünya pazarındaki payının düşmesine rağmen üretimin artmasıyla birlikte bu sektör birçok ülke için önemli bir ihracat rotası olmaya devam ediyor. Türkiye Tarım Ekonomisi’nin 60 milyar dolardan 150 milyar dolara uzanan yolculuğunda dijital tarımın 35-40 milyar dolarlık bir değer yaratacağı uzmanlar tarafından öngörülüyor.

GİRDİ MALİYETLERİNİ AZALTIN

Dijital tarım sayesinde çiftçilere doğru teknik bilgiye kolayca erişip doğru zamanda, daha az girdi kullanıp hem daha çok hem de daha kaliteli ürün üretip gelirlerini artırabilme imkanı sunuluyor. Ziraat mühendislerinin çiftçi problemlerini çözmekte karar destek uygulamalarından faydalanabileceklerine olanak sağlıyor. Tarla bazında kronolojik bilgi tutulabilecek gıda değer zinciri boyunca izlenebilirlik kolaylaşacak. Ayrıca dijitalleşme sayesinde kaliteli ürün üreten çiftçiyle düşük kaliteli ürün üreten çiftçiyi ayırt etmek kolaylaşacak ve gıda üreticileri kaliteli ürünü daha rahat tedarik edebilme imkanı sağlayacak.

ÜRETİM MODELLERİ DEĞİŞİYOR

Dijital tarım sayesinde sahadan tarıma özel sensörler ve traktörler aracılığı ile tarla bazında çiftçilerin hangi tarihlerde gübreledikleri ve ne kadar gübre attıkları gibi veriler toplanabilecek. Aynı zamanda tarımsal verilerin üretilmesi, işlenmesi ve anlamlandırılması alanlarında gelişmeler dijital tarımın faydalarını oluşturuyor. Tarla bazında oluşan veriler sayesinde Türk çiftçilerinin verimlerini artıracak matematiksel modeller oluşturmak ve Türk tarımının sürdürülebilir büyümesini sağlamak mümkün olacak. Türkiye’nin tarımdaki potansiyelinin çok yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. Hedef potansiyele ulaşmak için sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün verilmemesi, değer zinciri bakış açısının benimsenmesi ve teknolojinin tarımın içine daha yüksek seviyede adapte edilmesi gerekiyor.

DİJİTALLEŞME ÇAĞINA AYAK UYDURAN KAZANIR

Teknolojinin tarımla buluştuğu noktalar arttıkça sektör ivme kazanıyor ve giderek büyüyor. Türkiye son yıllarda dijital tarımda büyük adımlar atıyor ve tarımla teknolojinin bir araya geldiği uygulamaları odağına alıyor. Dijital imkanlar ve yetkinlikler çiftçinin işini kolaylaştırmakla beraber bu sayede üretimde verimlilik artıyor. İnovasyon, modern tarımda her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Bir bütün olarak endüstri, artan tedarik maliyetlerinden, iş gücü sıkıntısından ve şeffaflık, sürdürülebilirlik için tüketici tercihlerindeki değişikliklerden dolayı büyük zorluklarla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşayabilir. Bu zorluklar teknolojiyle çözülüyor ve tarımda dijital yapının gelişmesiyle sektör başka bir hale bürünüyor.


Ev sahiplerinin kiracı kriterleri arttı: Kredi alıyor ev kiralayamıyorsunuz

Kira artışında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kira bedelleri bir anda yükselirken, ev sahiplerinin kiracı kriterleri de arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz" dedi.


#Tarım
#Ekonomi
#Üretim
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