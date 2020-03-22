Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.

Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 Milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Hükümet 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı BiP'te paylaş

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İŞKUR'dan 4800 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2020 tarihli ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsün etkilerinin önlenmesi için önemli bir müjde verdi. Bir çok sektördeki işyerleri koronavirüs nedeniyle kapandı. Bu sebeple Kısa Çalışma Ödeneği devreye sokulacağı açıklandı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak kısa çalışma ödeneğinin esnetileceği müjdesini verdi. Çalışanları yakından ilgilendiren bu düzenleme ile en fazla 4800 TL’ye kadar ödeme yapılıyor. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Çalışanlara ödenecek tutar

Aylık asgari ücret brüt tutarının en fazla yüzde 150 si oranında olabiliyor. Bu tutarı geçemiyor. Bu rakama göre 2020 asgari ücret brüt tutarı 2943 TL olarak açıklandı. Bu rakam üzerinden asgari ücretli çalışan için 1752,40 Tl ödeme yapılacak. Maşa tutarına göre çalışan 4 bin TL için 2381,8 TL, son olarak 7 bin tl maaş alan çalışana ise 4380,99 TL bir ödeme yapılabilecek. Son 12 ay içinde aldığı ücret esas alınıyor.

Ödemeler nasıl yapılacak?

İşverenlerin başvurularının ardından iş müfettişlerinin yapacağı çalışma sonucuna göre listede yer verilen hak eden çalışanlar için her ayın 15’inde PTT Bank aracılığı ile peşin olarak ödeme yapılır. İşçinin genel sağlık sigortası GSS ödemesi de yapılmaktadır.

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OYNAT 03:29 Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, 'Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir' dedi. BiP'te paylaş

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Başvuru şartları nelerdir?

İşverenin bu konuda talebi olması ile İŞ müfettişliklerinin inceleme ve araştırma sonucunda KÇÖ’ye uygun olduklarına yapılan ödemedir. Müfettişin yapacağı inceleme ve çalışma sonucunda çalışmaya katacakları işçilerin listesini de belirler. İşçinin çalışma süresi ile son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primi ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Ödemeler ne kadar süre ile yapılacak?

Genel olarak zorlayıcı sebepler, sektörel kriz, bölgeselkriz, genel ekonomik krizlerde ödenen bu KÇÖ için Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 Ay’a kadar uzatılabiliyor. Normal şartlarda 3 ay ile sınırlıdır.