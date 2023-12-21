Kısıklı Park'ta satışlar başladı

Toplam 18 dönüm arazi üzerine inşa edilen Kısıklı Park Projesi’nde 2+1’den 6+1’e kadar balkonları, terasları, bahçe ve çatı dubleksleriyle farklı ihtiyaçlara uygun 177 adet daire bulunuyor. Ev fiyatları ise 16 milyon 500 bin liradan başlıyor.

Summa Turizm Yatırımcılık Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, Summa’nın 1990’dan itibaren yurt dışı taahhüt projelerine Türkmenistan ile başlayıp Rusya Federasyonu, Moldova, Romanya’da faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

ORTA ASYA'DAN AFRİKA’YA YAYILAN FAALİYETLER

Faaliyetlerin 2007 itibarıyla Libya’dan tüm Afrika kıtasına yayıldığını ve 14 ülkede projeler yürüttüklerini belirten Sargın, şunları kaydetti: “Aralarında Senegal, Ruanda, Benin, Nijer, Ekvator Ginesi, Sierra Leon, Venezuela gibi farklı coğrafyalarda bulunan 12 ülkede oteller, ofis binaları, kongre merkezleri, stadyumlar, kapalı spor sahaları, havaalanları, hastaneler ve benzeri yüze yakın projeyi anahtar teslim olarak tamamladık. Summa’nın Türkiye’deki projelerine örnek olarak Bodrum Yalıkavak Marina ve Hilton İstanbul Maslak Otel projesini gösterebiliriz. Bugün için işletmesini de yaptığımız 3 havaalanı, 4 otel, 1 AVM ve 1 hastane gibi büyük yatırım projelerin yanı sıra yurt dışında birçok konut projesine imza atarak bu sektörde adımızı duyurduk."

Sargın, "Şu anda halen yurt dışında devam eden 1 havaalanı, 1 otel ve 2 AVM yatırımımızla da büyümeye devam ediyoruz” bilgisini verdi.

Teslimler Eylül 2024’te

Kişiselleştirilmiş ödeme imkânlarına ek olarak anlaşmalı bankalar aracılığıyla finansman alternatifleri sunulan Kısıklı Park’ın 2024 yılı Eylül ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Daireler, lansman sürecine özel olarak yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor. Ayrıca projede; Siemens, Lineadecor, Hans Grohe, Eczacıbaşı-Vitra, Reynaers, Fraenkische ve Samsung gibi markalarla iş birliğine gidildi.











