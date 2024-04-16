|
Ekonomi

Kısmi çekiş hakkı BES'i etkilemez

903 milyar lira büyüklüğe ulaşan BES’te kısmi çekiş hakkı 1 Temmuz’da başlayacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, “Bu durum fon büyüklüğünü çok etkileyecek bir durum değil” dedi. Gülen, BES’in tamamlayıcı bir emeklilik sistemine doğru evrildiğini söyledi.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:36 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen katıldığı Bloomberg HT kanalında sektöre dair açıklamalarda bulundu. Sektörde prim üretiminin 2023 yılında yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını hatırlan TSB Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sisteminin (BES), otomatik katılımın da devreye girmesiyle 16 milyonun üstünde bir katılımcıya ulaşarak, fon büyüklüğü açısından da büyümenin ateşini destekleyecek bir oyuncu olduğunu söyledi.

Uğur Gülen

1 TEMMUZ’DA KISMİ ÇEKİŞ HAKKI GELİYOR

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bireysel emeklilik sisteminde bu yıl yeni uygulamaların hayata geçmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek. Gülen, bunun fon büyüklüğünü çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmediğini belirtti. BES fonlarını teminat göstererek başka bir yerden kredi alma hakkına da sahip olunacağını hatırlatan Gülen, "2024 yılında göreceğimiz en önemli şey BES'in tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşüyor olması olacak. Bu yıl BES artık tamamlayıcı emeklilik sistemine evrilecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

MARMARA’DA DEPREM MALİYETİ 320 MİLYAR $

Çok üzücü ve yıkıcı bir deprem yaşandığını ve bunun beklenen Marmara depremi için de bir uyanış getirdiğini dile getiren Gülen, Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi. Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, "Bu ürün, dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamlama riskine karşı muazzam bir ürün" diye konuştu.



#Türkiye Sigorta Birliği
#BES
#Ekonomi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...