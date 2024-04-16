Kısmi çekiş hakkı BES'i etkilemez

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen katıldığı Bloomberg HT kanalında sektöre dair açıklamalarda bulundu. Sektörde prim üretiminin 2023 yılında yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını hatırlan TSB Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sisteminin (BES), otomatik katılımın da devreye girmesiyle 16 milyonun üstünde bir katılımcıya ulaşarak, fon büyüklüğü açısından da büyümenin ateşini destekleyecek bir oyuncu olduğunu söyledi.

Uğur Gülen

1 TEMMUZ’DA KISMİ ÇEKİŞ HAKKI GELİYOR

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bireysel emeklilik sisteminde bu yıl yeni uygulamaların hayata geçmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek. Gülen, bunun fon büyüklüğünü çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmediğini belirtti. BES fonlarını teminat göstererek başka bir yerden kredi alma hakkına da sahip olunacağını hatırlatan Gülen, "2024 yılında göreceğimiz en önemli şey BES'in tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşüyor olması olacak. Bu yıl BES artık tamamlayıcı emeklilik sistemine evrilecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

MARMARA’DA DEPREM MALİYETİ 320 MİLYAR $

Çok üzücü ve yıkıcı bir deprem yaşandığını ve bunun beklenen Marmara depremi için de bir uyanış getirdiğini dile getiren Gülen, Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi. Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, "Bu ürün, dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamlama riskine karşı muazzam bir ürün" diye konuştu.







