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Ekonomi

KKM’de yetki Merkez’de

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu torba kanun teklifiyle; Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününde değişikliğe gidiliyor.

Uğur Duyan
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TL'den KKM'ye geçen hesaplara destek uygulaması, Merkez Bankası’na devredilecek. Hali hazırdaki uygulamaya göre, Merkez Bankası sadece dövizden KKM'ye dönüşen hesaplara destek sağlıyor. Teklifle, KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası’na devredilecek.


HAZİNE’YE YÜK GELMEYECEK

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, TL mevduat ve katılım hesaplarının kur artışlarına karşı korunması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesini Merkez Bankası üstlenecek. Böylece, hali hazırdaki KKM uygulamasını yürüten iki kurumlu modelden tek kurumlu modele de geçiş sağlanacak. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati mayıs sonunda yaptığı açıklamada KKM'nin bütçeye maliyetinin 95.3 milyar lira olduğunu bildirmişti. Son açıklanan verilere göre KKM hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91.3 milyar lira yükselerek 2.7 trilyon lirayı aştı. KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi.


#KKM
#Merkez Bankası
#TBMM
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