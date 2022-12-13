Ekonomi KKMnin maliyeti sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KKM’nin maliyeti sıfırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) maliyetinin giderek azaldığına dikkat çeken Nebati, “Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır” dedi.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
KKM’nin maliyeti sıfırlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarının (KKM) finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını söyledi. Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. KKM’nin maliyetinin giderek azaldığına dikkat çeken Nebati, “Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır” dedi.

İSTİKRARI KKM İLE SAĞLADIK

KKM ile döviz kurlarında oynaklığı azaltarak TL’ye olan güveni artırdığını söyleyen Nebati, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payının yüzde 70,9’dan yüzde 50’ye gerilediğini söyledi. Yapılan tüm eleştirilere rağmen KKM’nin finansal sisteme ve ekonomiye büyük faydalar sağladığını aktaran Nebati, “Altını çizmek isterim ki bir uygulamayı değerlendirirken, onun sadece maliyetine odaklanırken, katkılarını göz ardı etmek, kesinlikle objektif bir değerlendirme değildir” dedi. KKM’nin maliyeti giderek azaldığına dikkat çeken Nebati, “Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde ülkemizi sanayi, ticaret ve finans merkezlerinden biri hâline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında, 20 bini aşkın kişi hakkında araştırma yapıldığını aktaran Nebati, terörizmin finansmanı kapsamında 66 gerçek kişi ve 14 kuruluşun malvarlıklarının dondurulduğunu söyledi.

Borçlanma maliyeti düştü: Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi
EKONOMİ
Borçlanma maliyeti düştü: Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi
Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

​2022-2023 dönemi ilk seferi başladı.
İstismar davasında yargılama başladı

İstismar davasında yargılama başladı

​Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı.
Valizlerinizi hazırlayın

Valizlerinizi hazırlayın

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

​Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.
Reddediyoruz lanetliyoruz

Reddediyoruz lanetliyoruz

​İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.
50 yıldır böylesi görülmedi

50 yıldır böylesi görülmedi

​Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü.

Döviz stoklayan zarar edecek

Döviz stoklayan zarar edecek

​Bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL olarak tutma hedefi getirildi.
Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

​Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar.
Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

​Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı.
Borçlanma maliyeti düştü

Borçlanma maliyeti düştü

​Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi.
Mevlana'ya geldiler

Mevlana'ya geldiler

​Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu.
Başında ölmesini bekledi

Başında ölmesini bekledi

​Eski eş gündüz vakti dehşet saçtı.
Fenerbahçelileri sevindiren haber

Fenerbahçelileri sevindiren haber

Ronaldo'dan Brezilya'nın yeni hocası ile ilgili ses getiren sözler.

Hırvatistan cephesinden Arjantin maçı öncesinde iddialı sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.