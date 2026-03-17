KOBİ'ler için 1,5 milyar avroluk yeni finansman

Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları hız kesmiyor. Vakıfbank'ın yürüteceği, Dünya Bankası garantili İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi'ne ilişkin anlaşmalar imzalandı. Proje kapsamında, Vakıfbank'ın muhtelif kreditörlerden temin edeceği uzun vadeli ve uygun koşullu toplam 1,5 milyar avro tutarındaki finansmanın, 750 milyon avroluk kısmına Dünya Bankası garantisi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi sağlandı. Projeyle, KOBİ'lere uygun maliyetli finansman sunulacak. Ayrıca, işletmelerin yeni ve daha iyi istihdam imkânı oluşturması da amaçlanıyor.

ÖNCELİK KADIN VE GENÇ İSTİHDAMININ

Öte yandan projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek, afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler ve kalkınmada öncelikli bölgelerdeki işletmelere finansman sağlanmasına, özellikle kadın ve genç istihdamının desteklenmesine öncelik verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda Dünya Bankası ile tesis edilen iş birliğinin, kararlılıkla sürdürüleceğine işaret etti.

18 MİLYAR DOLAR DAHA KAYNAK HEDEFLENİYOR

Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır. Türkiye, aktif portföy büyüklüğü bakımından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda dünyada birinci, Dünya Bankası'nda ikinci sırada, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nda bölgesel birinci, İslam Kalkınma Bankası'nda bölgesel ikinci konumda." Şimşek, Dünya Bankası ile 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında, mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini kaydetti.







