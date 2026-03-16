Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi? TÜİK son rakamları açıkladı

Halil Akkoç
10:4116/03/2026, Pazartesi
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Trafiğe en çok kaydı yapılan markalar belli oldu. İşte o liste...

Şubat ayında 63 bin 171 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. İşte şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller:

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8’i Renault,

yüzde 11,0’ı Toyota, 

yüzde 7,2’si Volkswagen,

yüzde 5,9’u Hyundai, 

yüzde 5,3’ü Fiat,

yüzde 4,8’i Peugeot,

yüzde 4,7’si Skoda,

yüzde 4,7’si Opel, 

yüzde 4,7’si TOGG,

yüzde 4,3’ü Citroen, 

yüzde 3,1’i BYD,

yüzde 3,0’ı Chery,

yüzde 2,9’u Ford,

yüzde 2,8’i Mercedes-Benz,

yüzde 2,7’si Kia,

yüzde 2,3’ü Nissan,

yüzde 2,1’i BMW,

yüzde 2,1’i Audi, 

yüzde 2,0’u Mini,

yüzde 1,5’i Volvo 

ve yüzde 8,4’ü diğer markalardan oluştu.

#Renault
#TOGG
#Volvo
#Trafik
#Peugeot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
