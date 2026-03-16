Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Trafiğe en çok kaydı yapılan markalar belli oldu. İşte o liste...

1 /22 Şubat ayında 63 bin 171 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. İşte şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller:

2 /22 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8’i Renault,

3 /22 yüzde 11,0’ı Toyota,

4 /22 yüzde 7,2’si Volkswagen,

5 /22 yüzde 5,9’u Hyundai,

6 /22 yüzde 5,3’ü Fiat,

7 /22 yüzde 4,8’i Peugeot,

8 /22 yüzde 4,7’si Skoda,

9 /22 yüzde 4,7’si Opel,

10 /22 yüzde 4,7’si TOGG,

11 /22 yüzde 4,3’ü Citroen,

12 /22 yüzde 3,1’i BYD,

13 /22 yüzde 3,0’ı Chery,

14 /22 yüzde 2,9’u Ford,

15 /22 yüzde 2,8’i Mercedes-Benz,

16 /22 yüzde 2,7’si Kia,

17 /22 yüzde 2,3’ü Nissan,

18 /22 yüzde 2,1’i BMW,

19 /22 yüzde 2,1’i Audi,

20 /22 yüzde 2,0’u Mini,

21 /22 yüzde 1,5’i Volvo