Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 30,3’ünü motosiklet, yüzde 11,7’sini kamyonet, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 1,7’sini traktör, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37,0, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 azaldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 33 milyon 869 bin 80 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 6,9’unu traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 806 bin 588 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,0’ını otomobil, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzde 8,1’ini motosiklet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi?

Şubat ayında 63 bin 171 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8’i Renault, yüzde 11,0’ı Toyota, yüzde 7,2’si Volkswagen, yüzde 5,9’u Hyundai, yüzde 5,3’ü Fiat, yüzde 4,8’i Peugeot, yüzde 4,7’si Skoda, yüzde 4,7’si Opel, yüzde 4,7’si TOGG, yüzde 4,3’ü Citroen, yüzde 3,1’i BYD, yüzde 3,0’ı Chery, yüzde 2,9’u Ford, yüzde 2,8’i Mercedes-Benz, yüzde 2,7’si Kia, yüzde 2,3’ü Nissan, yüzde 2,1’i BMW, yüzde 2,1’i Audi, yüzde 2,0’u Mini, yüzde 1,5’i Volvo ve yüzde 8,4’ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde 266 bin 411 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,5’i benzin yakıtlı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,5’i benzin, yüzde 29,8’i hibrit, yüzde 18,2’i elektrikli, yüzde 9,0’ı dizel ve yüzde 0,5’i LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin ise yüzde 32,4’ü dizel, yüzde 31,0’ı benzin, yüzde 29,9’u LPG, yüzde 4,2’si hibrit ve yüzde 2,3’ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 32,4'ü 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Kaydı yapılan otomobillerin 60 bin 942'si gri