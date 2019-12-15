Kongre net cevap istedi

Talep, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün genel kuruldan geçirdiği ‘2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı. Tasarıya ilişkin Guardian’a konuşan Demokrat vekil Tom Malinowski, bin Selman’ın Kaçıkçı cinayetinden bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI’dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti. Malinowski, şu ifadeleri kullandı: “Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne farklı bir sonuç yayımlaması konusunda baskı yaparsa şaşırmam. Bu yüzden konuyu takından takip edeceğiz. Ayrıca istihbarat kurumlarının ne düşündüğünü önceden bilmek gibi bir avantajımız var çünkü bize zaten gizli bir ortamda anlattılar. Bu sebeple bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak.”

KUSHNER PAZARLIK YAPTI

ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan yönetimini, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden ve Yemen’deki savaştan sorumlu tutan maddelerin kaldırılması için Beyaz Saray adına Kongre üyeleriyle pazarlık yaptı ancak tasarının son halinde söz konusu maddeler yeniden eklendi.