Ekonomi Kongre net cevap istedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kongre net cevap istedi

ABD Kongresi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığını açıklaması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne (DNI) bir ay süre tanıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı protestoları
Cemal Kaşıkçı protestoları

Talep, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün genel kuruldan geçirdiği ‘2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı. Tasarıya ilişkin Guardian’a konuşan Demokrat vekil Tom Malinowski, bin Selman’ın Kaçıkçı cinayetinden bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI’dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti. Malinowski, şu ifadeleri kullandı: “Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne farklı bir sonuç yayımlaması konusunda baskı yaparsa şaşırmam. Bu yüzden konuyu takından takip edeceğiz. Ayrıca istihbarat kurumlarının ne düşündüğünü önceden bilmek gibi bir avantajımız var çünkü bize zaten gizli bir ortamda anlattılar. Bu sebeple bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak.”

KUSHNER PAZARLIK YAPTI

  • ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan yönetimini, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden ve Yemen’deki savaştan sorumlu tutan maddelerin kaldırılması için Beyaz Saray adına Kongre üyeleriyle pazarlık yaptı ancak tasarının son halinde söz konusu maddeler yeniden eklendi.

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