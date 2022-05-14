Ekonomi Kongre turizminde rota yeniden İstanbul
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kongre turizminde rota yeniden İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın sonrası uluslararası kongre turizmi rotasının yeniden İstanbul’a çevrildiğini belirtti.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Kongre turizminde rota yeniden İstanbul
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın sonrası uluslararası kongre turizmi rotasının yeniden İstanbul’a çevrildiğini belirterek, “İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak bu yıl, katılımcı sayıları 300 ila 10 bin kişi arasında değişen 12 uluslararası kongre ve toplantıya destek veriyoruz. 7 uluslararası kongrenin İstanbul’a kazandırılması için de adayız” dedi.

Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç
  • Avdagiç, İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin 2024 yılı kongresi ve 500 bin üyesiyle dünyanın en eski teknoloji derneği olan Elektrik Mühendisleri Derneği’nin (IEEE) 2023 Enerji EXPO’su İstanbul’da yapılacak. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu olarak bu yıl, katılımcı sayıları 300 ila 10 bin kişi arasında değişen 12 uluslararası kongre ve toplantıya destek veriyoruz. 7 kongrenin İstanbul’a kazandırılması için de adayız” dedi.

260 MİLYAR DOLAR SÜRPRİZ OLMAZ

Avdagiç, mevcut tempoyla yılın sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hacmini rahatlıkla aşılacağını vurgularken, bu yıl 260 milyar dolarlık mal ihracatını sürpriz olarak görmeyeceklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ÜRETİM ÜSSÜ

  • Avdagiç, Türkiye’nin güvenilir bir üretim ve yatırım üssü olduğu yönündeki algının güçlenmesinin, yüksek teknolojili yabancı sermayeli ölçek yatırımlarını da harekete geçireceğini bildirerek, Uzak Doğu’da yatırımları bulunan ve alternatif tedarik noktaları arayışına giren Batılı şirketlerin, üretimlerini Türkiye’ye kaydırması için de koşulların olgunlaştığını düşündüklerini vurguladı. Avdagiç daha fazla yatırım ve üretim için bir yatırım seferberliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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