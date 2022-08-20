Konut arzı artar fiyatlar düşer

Konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı harekete geçen hükümet, ofislerin konuta dönüştürülebilmesini sağlayan düzenlemeyi devreye aldı. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralanamayan ya da satılamayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini belirtmişti. Ofislerin dönüşümü kapsamında İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise toplamda 50 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek. Konut talebini kıracak bu adımı, sektör temsilcileri olumlu karşılarken, konut piyasasında fiyatların hızla dengelenmesi bekleniyor.

4 MİLYON METREKARE ALAN KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare büyüklüğünde kiralanamayan ya da satılamayan ofisler konuta dönüşebilecek. Yapılan düzenlemeye göre, ticaret ve konut parsellerinde iskân almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımının yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân tanındı. Böylece sadece İstanbul’daki konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açılmış oldu.

Nizameddin Aşa

TALEBİ KARŞILARKEN FİYATLARI DENGELEYECEK

Ofislerin konuta dönüştürülmesi adımıyla talebin azalacağını ve fiyatların düşeceğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yapılan bu düzenlemeyi son derece olumlu buluyoruz. Zaten bu, bizim bir yıldır çözüm önerisi diye sunduğumuz bir projeydi. Hep bu konuyu gündeme getirdik, canlı yayınlarda söyledik. Pandemiden sonra çalışma koşullarının değişmesiyle ofislerde yüzde 60 oranında bir boşluk oluşmuştu. Bu boşlukların da konut olarak değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Aşa, bu düzenlemeyle kullanılmayan alanlardan faydalanılmasının yanı sıra konuta talebin karşılanacağını ve dolayısıyla da fiyatların kısa sürede düşmesiyle piyasanın dengeleneceğini belirtti.

REKLAM

KAMUYA AİT BOŞ ALANLAR DEĞERLENDİRİLSİN