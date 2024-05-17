Konut fiyatında erime sürüyor

Reel konut fiyat endeksi nisanda marta kıyasla 2,7 puanlık azalışla 170 oldu. sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının nisan sonuçlarına göre; reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde eksi 16,3'e, İstanbul'da yüzde eksi 18,3'e, İzmir'de ise yüzde eksi 15,4'e kadar geriledi. Ankara'da da düşüş görüldü fakat yüzde eksi 10,9 seviyesinde kaldı.
ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar da azaldı. Nisan enflasyon oranı yaklaşık yüzde 3,2 olurken, Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1,6'da kaldı. Cari fiyatlardaki artış oranı İstanbul'da yüzde 1,6, Ankara'da yüzde 1,4 ve İzmir'de ise yüzde 2,6 oldu. Ortalama konutun metrekare fiyatı Nisan 2024 itibarıyla İstanbul'da 39 bin 80 lira, Ankara'da 21 bin 250 lira ve İzmir'de 32 bin 632 lira.
Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranları uzun süredir azalıyor. 2023 Mayıs ayından hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık değişim oranı Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçti. Şubat 2024 itibarıyla yerini negatif artışlara bırakan yıllık reel kira fiyatları değişimi nisanda yüzde eksi 11,2 oldu. Kısacası; reel kiralar geçen yılın aynı ayına göre ortalamada yüzde 11,2 düşük.