Konut fiyatında erime sürüyor

Konut fiyatları en çok hangi iller de arttı? sorusu vatandaşların gündeminde yerini almayı sürdürüyor. Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti. Türkiye’de konut fiyatlarının reel olarak en çok arttığı şehir Hatay oldu. En çok değer kaybeden şehir ise yüzde 60 ile Kocaeli oldu. İşte haberin detayları.