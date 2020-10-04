​Konut kredilerinde 80 milyarlık artış

Kamu bankalarınca sunulan avantajlı vade ve faiz imkanlarının etkisiyle konut kredilerindeki artış 9 ayda 78,4 milyar liraya ulaştı. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü; istihdama katkı, farklı sektörleri harekete geçirebilme kabiliyeti ve yurt içi talebi canlandırabilme esnekliği gibi özellikleriyle de ekonominin önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Yılın ilk çeyreğinde her ay ortalama 110 bin adet konut satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında konut satışları 43 bin ve 51 bin adetlere kadar geriledi. Salgının en yoğun hissedildiği ve kısıtlamaların yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında ipotekli konut satış adetleri sırasıyla 17 bin ve 18 bine kadar geriledi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 46,2 MİLYAR LİRA

Öte yandan, geçen yıl sonunda 198,7 milyar lira olan konut kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 12,3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda konut kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 211 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 211,3 milyar liraya yükseldi.

UCUZ KREDİ İPOTEKLİ SATIŞLARA YANSIDI

Kamu bankalarının öncülüğündeki ucuz kredi imkanları ipotekli konut satışlarına da yansıdı. Haziran ve temmuz aylarında ipotekli konut satışı, tarihi en düşük seviyeye gerileyen faiz oranlarının etkisiyle aylık ortalama 116 bin adetlere ulaştı. Ağustos ayında konut kredi faizlerindeki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle ipotekli konut satışı 76 bin adete geriledi. Yılın ilk çeyreğinde 130 bin sınırına yükselen ipotekli konut satışı, ikinci çeyrekte 140 bine adete dayandı. Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor.