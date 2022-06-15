Konut satışları mayısta yüzde 107,5 arttı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elmas, ''Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, artan konut maliyetlerine paralel olarak yükselen fiyatlara rağmen önümüzdeki dönemde konut kredi faizlerinde yaşanacak her bir puan düşüşün konut sektörüne satış olarak yansıyacağını ortaya koydu. Öte yandan yüksek enflasyon döneminde birikimlerini emtiaya ve en güvenli emtia olan gayrimenkul ile konuta yatırma eğiliminin konut satışlarını kuvvetli tuttuğunu söyleyebiliriz. Kısacası vatandaşın parayı mala bağlama davranışını devam ettirdiğini görüyoruz'' dedi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas.



Birinci elde yüzde 80,5 artış

Türkiye genelinde birinci el konut satış sayısı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.

Elmas, ''Birinci el konut satışlarının, toplam konut satışlarının içindeki payı geçen aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Bu artışta da Konut Destek Paketleri’nin, özellikle İlk Evim Konut Finansman Paketi’nin büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu paketin önümüzdeki aylarda konut satışları üzerindeki etkisini artırmasını konuta erişemeyen 30-40 yaş arası ağırlıklı kitleyi konut alabilir hale getirirken konut üretimini de desteklemesini ümit ediyoruz. Ancak arzın hala kısıtlı olması nedeniyle fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yabancıya satış arttı

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu.

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Bir önceki yılın anı ayına göre rekor bir artış gösteren yabancıya satışın toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 olduğunu kaydeden Elmas, ''Mayıs ayına göre rekor olarak görülse de nisan ayına göre düşüş söz konusu. Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi de mayıs ayındaki yabancı satışında önemli bir etken. Bu etkenin çıktılarını haziran ayında göreceğiz. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. 1885 konut satışıyla bu alanda ikinciliği elde eden Antalya aynı zamanda 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde en çok konut satılan 4’üncü il oldu'' açıklamasında bulundu.