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Ekonomi Konutta tüm zamanların rekoru Gözler gayrimenkul sektöründe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konutta tüm zamanların rekoru: Gözler gayrimenkul sektöründe

Konutta düşük faizli kredi kampanyası etkisini gösterdi. BDDK verilerine göre 1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 35 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Bakiye 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarında rekor kırıldı. Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

47,6 MİLYAR LİRA ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar artışla 230,9 milyar liraya çıktı. 1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 35 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise konut kredi bakiyesi 47,6 milyar lira artışla rekor tazeledi. Konut kredisinde bakiye artışının daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

GÖZLER GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE

  • Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konut satışlarının, düşük oranlı kredi kampanyasını kapsayan destek paketiyle tarihinde görülmemiş bir rekora imza attığını belirtti. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Haziranda önceki aya göre konut satışları yüzde 64, 2019’un aynı dönemine göre ilk defa satılan konut sayısı yüzde 152, ikinci el konut satışları yüzde 245 arttı. Bunların hepsi rekor olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.

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EKONOMİ
Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı


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